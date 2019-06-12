«Люди в черном» без Спилберга: сменились даже главные герои. 

А действие одной из самых ожидаемых кинолент месяца перенеслось в Лондон.

Скорее всего, Стивен Спилберг решил, что все, что только можно было получить с проекта «Люди в черном», он уже получил. В четвертой части сменился и продюсер, и режиссер, и главные действующие лица.

Это не прямое продолжение истории агентов Джей и Кей, это – спин-офф, который, как говорят создатели, будет ничем не хуже основополагающей истории. Агентов ждут такие же умопомрачительные приключения, только действие перенесено в Лондон.

Хотя Лондон – всего лишь условность. Атаки агрессивных инопланетян и совершенные ими убийства вынудят команду секретных агентов попутешествовать чуть ли не по всему миру.

Лица главных героев будут очень узнаваемыми

В этот раз главные роли достались Крису Хемсворту («Тор», «Тор-2», «Мстители») и Тессе Томпсон («Тор: Рагнарек», «Аннигиляция»), которая играет агента М. Напомним, под этим именем во второй части скрывался Майкл Джексон.

Сценарий к фильму «Люди в черном: Интернешнл» написан великолепным дуэтом Арт Маркум и Мэтт Холлоуэй. Эти двое уже написали сценарии к нескольким успешным фильмам, снятым по комиксам: «Железный человек», «Трансформеры: Последний рыцарь», «Каратель: Территория войны». Теперь вот замахнулись на наследие Спилберга.

А раз замахнулись – значит, уверены в своих силах. Удалось им сравниться с Биг-биг Стивом или нет, мы узнаем в кинотеатрах уже сегодня, 12 июня. В любом случае, зрителя ждет веселая комедия в лучших традициях американских комиксов.

КАК ЭТО БЫЛО

В 1997 году на экраны вышла и сразу стала бестселлером фантастическая комедия «Люди в черном». С 12 июня в кино можно посмотреть уже четвертую часть этой веселой франшизы.

Продюсером первой части стал Стивен Спилберг, а, как известно, за провальные проекты этот монстр кинобизнеса не берется. С тех пор были сняты еще два фильма, и каждый раз поклонники с восторгом встречали новые приключения полюбившихся героев.

В первой части фильма зрителю дали всего лишь познакомиться с миром, в котором с человечеством живут бок о бок самые настоящие инопланетяне. Агент Джеймс Эдвардс (Уилл Смит) волею судеб попадает в агентство, занимающееся проблемами инопланетян. С этого момента он получает кодовое имя «Агент Джей» и становится напарником Агента Кей, которого сыграл Томми Ли Джонс.

Но инопланетяне – не единственное, что не вписывается в привычные человеку реалии. Зритель узнает, что самую настоящую галактику можно втиснуть в брелок, висящий на кошачьем ошейнике, и этот брелок может стать причиной уничтожения нашей планеты.

В этот раз все обошлось, но приключения в таком агентстве закончиться не могут по определению.

«Люди в черном-2»: Томми Ли Джонсу нет покоя

Во второй части Агент Кей попытался уйти на пенсию. Из агентства на пенсию уходить хорошо: щелк! – и ты не помнишь ничего из того, что было в прошлом. А уж Кею о многом хотелось бы забыть.

Но неугомонный Джей не дает Кею беззаботно провести остаток жизни. Он пытается вернуть пенсионеру память, а точнее, убедить того помочь в спасении Земли от очередного чудовища. Ведь Кей – единственный, кто знает об этом чудовище все.

Теперь у Джея есть не только напарник без памяти, в его жизни появилась женщина, которая оказалась втянута в самый центр неприятностей с инопланетянами. Вспыхнувшая между молодыми людьми любовь ни к чему хорошему не привела: Лора оказалась инопланетянкой, которой придется покинуть Землю, иначе Земля будет уничтожена.

Кроме того, что агенты не на шутку бьются за жизнь на планете, агента Джей ждет еще одно немалое потрясение: Кей раскрывает ему страшную тайну. Наша Вселенная на самом деле – всего лишь ячейка в железнодорожной камере хранения, которая находится в мире, населенном громадными инопланетянами…

Кстати, во второй части одного из агентов сыграл король поп-музыки Майкл Джексон.

«Люд и в черном -3 » ждал и выхода целых 10 лет

Если Спилберг вцепился в выгодный проект – можно быть уверенными в том, что он раскрутит его на полную катушку. И хоть с момента выхода второй части прошло много времени, продюсер все-таки взялся экранизировать третью часть.

Все стало еще интереснее: к приключениям в пространстве добавилось еще и путешествие во времени, и возвращение напарника из мертвых, и встреча самого себя в прошлом, и, конечно же, злобные инопланетные монстры. А еще – множественные измерения, которые реализуются, когда срабатывает «эффект бабочки».

Именно он приходит на ум, когда живущий во многих мирах одновременно Гриффин говорит, что ему нравится именно это измерение. Но раз Кей забыл оставить чаевые, то это значит, что как раз в этом измерении к Земле движется огромный метеорит. В последний момент Кей спохватывается и все-таки оставляет на столе деньги. Тут же наше измерение становится другим, а несшийся к Земле смертоносный метеорит разрушается, столкнувшись со спутником.