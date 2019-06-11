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Кристен Стюарт призналась, что восхищалась Антоном Ельчиным

Вышел трейлер докфильма «С любовью, Антоша».

Кристен Стюарт призналась, что восхищалась Антоном Ельчиным
Кристен Стюарт снялась в докленте об Антоне Ельчине. Фото: Global Look Press

Антон Ельчин погиб в 2016 году в результате несчастного случая в 27 лет, но в новой документальной ленте о его жизни он не забыт.

В Сети появился трейлер к докленте «С любовью, Антоша». Впервые она была показана на кинофестивале Sundance Film Festival в январе этого года. В ней рассказывается о жизни и смерти Ельчина, о том, как мальчик-актер превратился в звезду.

Трейлер сфокусирован на интервью со множеством людей, которые снимались вместе в Антоном. В их числе 38-летний Крис Пайн, вместе с которым артист играл в «Звездном пути» и 29-летяя Кристен Стюарт, игравшая с Ельчиным в «Жестоких людях».

Кроме этого, в докфильме собраны фрагменты интервью с самим погибшим актером. В одном из них он благодарит родителей за то, что те помогли добиться ему успеха. «Первая вещь, которую я осознанно сказал предкам, это то, что я хочу делать кино», – рассказал он.

Родители Антона Ирина и Виктор Ельчины, бывшие советские фигуристы, эмигрировали из Лениграда в Лос-Анджелес в 1989 году, когда их сыну было меньше 6 месяцев.

«Я всем обязан своей маме, которая верила в меня», – говорит Ельчин в трейлере.

Когда на фестивале Sundance состоялась премьера докленты, USA Today написал, что Стюарт в ней призналась, что Антон «разбил ей сердце» во время съемок ленты «Жестокие люди» в 2005 году.

«Я была поражена тем, каким хорошим он был», – говорит Кристен в трейлере. «Я хотела быть лучше, умнее, круче, но даже не могла с ним сравниться», – призналась звезда «Сумерек».

В конце трейлера Ирина Ельчина объясняет, как родилось название докленты — это подпись актера на открытках, которые он писал матери каждый день. «Нет лучше подарков, чем эти», – говорит она.

Релиз фильма «С любовью, Антоша» намечен на 2 августа 2019 года.

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Кристен Стюарт призналась, что восхищалась Антоном Ельчиным
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