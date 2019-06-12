КИНО Почему вампиры в кино обаятельнее положительных героев
КИНО

Почему вампиры в кино обаятельнее положительных героев

Ольга Моисеева

История одного только графа Дракулы бьет рекорды по количеству экранизаций. Мы составили рейтинг популярности фильмов о вампирах по версии kinopoisk.

Иной раз герои-вампиры в кино по популярности превосходят добрых положительных персонажей. Психологи объясняют этот казус тем, что молодежь более склонна верить в мистику. Этой особенностью и пользуются кинематографисты, создавая образы вампиров на экране. 

Данила Козловский – «Академия вампиров», рейтинг 5.782

Кадр из фильма «Академия вампиров»
Кадр из фильма «Академия вампиров»

Один из наиболее популярных современных российских актеров – Данила Козловский – тоже «засветился» в вампирском кино, сыграв преподавателя академии кровопийц. Участие в голливудской картине «Академия вампиров» принесло Даниле Козловскому настоящий успех. Что ж, теперь и нам есть чем гордиться – российские вампиры не хуже «ихних»! 

Люк Эванс – «Дракула»рейтинг 6.559 

Кадр из фильма «Дракула»
Кадр из фильма «Дракула»

Критики разнесли «Дракулу» в пух и прах, однако талантливая игра Люка Эванса ни у кого не вызывает сомнений. Зрительницы немедленно влюбились в храброго, самоотверженного и несчастного Влада Цепеша, который, чтобы защитить свой народ, навлекает на себя проклятие и превращается в вампира. 

Роберт Паттинсон – «Сумерки», рейтинг 6.693 

Кадр из фильма «Сумерки»
Кадр из фильма «Сумерки»

Как только первая часть сумеречной саги вышла на экраны, в мире зрительниц появился новый секс-символ – Эдвард Каллен в исполнении Роберта ПаттинсонаЭдвард обладает суперспособностями: он легко читает мысли,  невероятно силен, у него отменная реакция, а еще он светится при солнечном свете. Добавьте к этому безупречную внешность и крутые машины, на которых Эдвард катается. Если бы одноклассницы, которые теряют от него голову, знали, что этот красавчик питается кровью животных… 

Между тем вампир безразличен к чарам сверстниц – он любит Беллу и готов ради нее на любые безумства. Образ Эдварда стал буквально второй натурой актера, ведь ему пришлось играть вампира в пяти фильмах саги «Сумерки»! 

Александр Скарсгард – «Настоящая кровь», рейтинг 7.673

Кадр из сериала «Настоящая кровь»
Кадр из сериала «Настоящая кровь»

Александр Скарсгард сыграл в сериале шерифа округа Эрика Нортмана, который к тому же является вампиром. Он ведет полную опасностей и веселья жизнь – типичный вампир-злодей. Поначалу создатели «Настоящей крови» не предполагали, что Эрик Нортман станет любимцем всех зрительниц. Но стоило дамочкам увидеть мускулистого, подтянутого и ироничного шерифа-вампира, как их участь была решена: за таким «плохим парнем» — хоть в огонь, хоть в воду… хоть на сторону Тьмы! 

Сальма Хайек – «От заката до рассвета», рейтинг 7.795 

Кадр из фильма «От заката до рассвета»
Кадр из фильма «От заката до рассвета»

В фильме «От заката до рассвета» у Сальмы Хайек – только эпизодическая роль, но этот эпизод наверняка многим запомнился больше всего остального. Завораживающий танец живота, который исполняет ее героиня-вампирша, приковывает взгляд каждого зрителя, от медленных соблазнительных движений Сальмы невозможно оторвать глаз. 

Пол Уэсли – «Дневники вампира», рейтинг 7.931

Кадр из сериала «Дневники вампира»
Кадр из сериала «Дневники вампира»

Стефан Сальваторе – герой Пола Уэсли из мистического сериала «Дневники вампира». Стефан вообще-то вампир-вегетарианец – слышали о таких? Кроме того, он интеллектуал: отлично знает историю (еще бы, он живет чуть ли не двести лет, так что многие события видел собственными глазами) и владеет иностранными языками. 

Правда, таким милашкой Стефан стал не сразу – в молодости он был настоящим кровожадным вампиром, подлинным потрошителем, безжалостно убивающим людей. 

Йен Сомерхолдер – «Дневники вампира», рейтинг 7.931

Кадр из сериала «Дневники вампира»
Кадр из сериала «Дневники вампира»

В сериале «Дневники вампира» Йен Сомерхолдер сыграл противоположность героя Пола Уэсли – старшего брата Стефана, Дэймона, который предстает перед зрителями жестоким психопатом-убийцей. Правда, с течением времени он меняется – становится более человечным. 

Юных зрительниц сразу покорили бездонные глаза этого вампира, а также его стильная прическа, остроумие и, главное, — беззаветная преданность своей возлюбленной, Елене. Конечно, все девушки, буквально помешанные на сериале, отдавали себе отчет в том, что Дэймон – персонаж отрицательный. Но разве сердцу прикажешь, когда злодей обладает поистине гипнотической притягательностью? 

Том Круз – «Интервью с вампиром», рейтинг 7.961

Кадр из фильма «Интервью с вампиром»
Кадр из фильма «Интервью с вампиром»

В мистической драме «Интервью с вампиром» персонаж Тома Круза – Лестат де Лионкур – жестокий, но невероятно харизматичный и очаровательный вампир с отличным чувством юмора, превосходным эстетическим вкусом и мужественной внешностью. Лестат губит людей просто ради собственного развлечения, иногда его жертвы сами становятся вампирами. 

Брэд Питт – «Интервью с вампиром», рейтинг 7.961

Кадр из фильма «Интервью с вампиром»
Кадр из фильма «Интервью с вампиром»

Луи де Пон Дю Лак в исполнении Брэда Питта превращается в вампира по прихоти Лестата. Однако Луи оказывается подлинным джентльменом – чтобы не вредить людям, он питается крысами. Неотразимый, честный и вообще почти положительный герой. К тому же невероятно красивый и сексуальный. И все-таки он вампир. 

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Тэги:

Александр СкарсгардБред ПиттДанила КозловскийЙен СомерхолдерЛюк ЭвансПол УэслиРоберт ПаттинсонСальма Хайек
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Почему вампиры в кино обаятельнее положительных героев
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