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Кантемир Балагов объяснил, почему его актеры похожи на Путина

Звезда Каннского кинофестиваля заверил, что не нарочно выбрал артистов, внешне напоминающих президента.

Кантемир Балагов объяснил, почему его актеры похожи на Путина
Кантемир Балагов. Кадр из YouTube-шоу «ВДудь»

В 2017 году режиссерский дебют Кантемира Балагова «Теснота» получил на кинофестивале в Каннах приз международной организации кинокритиков в программе «Особый взгляд». В этой же программе, уже в 2019 году, был представлен новый фильм режиссера «Дылда».

Накануне 27-летний Балагов объяснил, почему в каждой из этих картин снимаются актеры, похожие на Владимира Путина. В первом из его фильмов на российского лидера очень похож артист, играющий раввина. А в «Дылде» президента в молодости напоминает еще один персонаж – непрофессиональный актер, в реальной жизни работающий продавцом.

Кантемир признал, что у задействованных в его команде людей внешне действительно есть что-то общее с главой государства. Но получилось это по чистой случайности.

«Я это понял на третий съемочный день, когда он в профиль повернулся, – говорит Балагов об актере фильма «Дылда». – Потом даже на съемочной площадке к нему обращались Владимир Владимирович. Уверен, многие найдут тут какой-то политический подтекст, но мы его не закладывали».

В беседе с Юрием Дудем в новом выпуске YouTube-шоу «ВДудь» режиссер отметил, что подобный типаж ему просто нравится и интересен в работе. По мнению Балагова, лицо молодого Путина на фото интересно рассматривать.

Актер, похожий на Путина, в фильме Кантемира Балагова «Дылда». Кадр из YouTube-шоу «ВДудь»

Как отмечает сайт argumenti.ru, Кантемир Балагов стал настоящей звездой 72-го Каннского кинофестиваля, получив награду как лучший режиссер. Еще во время учебы у Александра Сокурова он снял ряд документальных и игровых картин, которые попали на 67-й Международный кинофестиваль в Локарно.

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Владимир ПутинКаннский кинофестивальКантемир Балаговрежиссер
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Кантемир Балагов объяснил, почему его актеры похожи на Путина
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