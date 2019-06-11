Кантемир Балагов объяснил, почему его актеры похожи на Путина

В 2017 году режиссерский дебют Кантемира Балагова «Теснота» получил на кинофестивале в Каннах приз международной организации кинокритиков в программе «Особый взгляд». В этой же программе, уже в 2019 году, был представлен новый фильм режиссера «Дылда».

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Накануне 27-летний Балагов объяснил, почему в каждой из этих картин снимаются актеры, похожие на Владимира Путина. В первом из его фильмов на российского лидера очень похож артист, играющий раввина. А в «Дылде» президента в молодости напоминает еще один персонаж – непрофессиональный актер, в реальной жизни работающий продавцом.

Кантемир признал, что у задействованных в его команде людей внешне действительно есть что-то общее с главой государства. Но получилось это по чистой случайности.

«Я это понял на третий съемочный день, когда он в профиль повернулся, – говорит Балагов об актере фильма «Дылда». – Потом даже на съемочной площадке к нему обращались Владимир Владимирович. Уверен, многие найдут тут какой-то политический подтекст, но мы его не закладывали».

В беседе с Юрием Дудем в новом выпуске YouTube-шоу «ВДудь» режиссер отметил, что подобный типаж ему просто нравится и интересен в работе. По мнению Балагова, лицо молодого Путина на фото интересно рассматривать.

Как отмечает сайт argumenti.ru, Кантемир Балагов стал настоящей звездой 72-го Каннского кинофестиваля, получив награду как лучший режиссер. Еще во время учебы у Александра Сокурова он снял ряд документальных и игровых картин, которые попали на 67-й Международный кинофестиваль в Локарно.