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Вышел трейлер нового фильма Вуди Аллена

В мелодраме «Дождливый день в Нью-Йорке» приняло участие масса знаменитых актеров: Джуд Лоу, Эль Фаннинг, Лив Шрайбер , Тимоти Шаламе и даже Селена Гомес.

Вышел трейлер нового фильма Вуди Аллена
Вышел трейлер мелодрамы Вуди Алена. Кадр из фильма "Дождливый день в Нью-Йорке" (2019)

В Сети появился первый трейлер мелодрамы Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке». Культовый режиссер снова собрал на съемочной площадке целую плеяду звезд.

Так зритель сможет насладиться игрой Эль Фаннинг, которая запомнилась по таким картинам, как «Загадочная история Бенджамина Баттона» и «Малефисента».

В ленте также появится очаровательная певица Селена Гомес и Тимоти Шаламе («Леди Бёрд», «Интерстеллар»). Кроме этого в картине снялся легендарный Джуд Лоу, чьи актерские работы в таких фильмах, как «Талантливый мистер Рипли», «Отель «Гранд Будапешт» и сериал «Молодой папа» никого не оставили равнодушными.

Сюжет фильма повествует о юноше из состоятельной семьи Нью-Йорка, который мечтает показать своей возлюбленной из небольшого городка в Аризоне Манхэттен и свои любимые места в городе.

Когда девушке выпадает шанс взять интервью у известного режиссера, она отправляется в Нью-Йорк. Однако этот дождливый день полностью меняет судьбы влюбленных. Девушка закрутится в богемном вихре большого города, а юноша встретится со своей давней приятельницей.

Картина «Дождливый день в Нью-Йорке» выйдет на экраны российских кинотеатров 10 октября.

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Тэги:

Вуди АлленДжуд Лоуновый трейлерСелена ГомесЭль Фаннинг
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Вышел трейлер нового фильма Вуди Аллена
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