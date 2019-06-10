Дэниел Крейг и Рами Малек не могут встретиться на площадке «Бонда 25»

Съемки «Бонда 25» застопорились из-за того, что рабочие графики Дэниела Крейга и Рами Малека не совпадают, артисты никак не могут пересечься на съемочной площадке.
Все пошло наперекосяк после того, как Крейг получил травму лодыжки во время съемок, что привело к сбою в расписании. Когда Джеймс Бонд наконец смог вернуться к работе, присутствие Малека требовалось в другом проекте, где он занят параллельно.
Окончание съемок планировалось на сентябрь, но теперь они завершатся в конце октября или в начале ноября.
При этом режиссеру придется напрячься, чтобы каким-то образом сделать так, чтобы Крейг и Малек очутились на площадке: агент 007 должен оказаться лицом к лицу с главным злодеем.
«Это настоящий логистический кошмар», — отмечает инсайдер.
Помимо травмы Дэниела работа застопорилась и из-за трех взрывов, которые произошли во время съемок на студии Pinewood Studios.
В результате инцидента была полностью повреждена крыша и пострадали по крайней мере пять стеновых панелей несущей каркасной конструкции комплекса, чья стоимость составляет миллионы долларов. К счастью, никто не пострадал, пишет The Sun.