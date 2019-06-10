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70-летняя Сигурни Уивер появится в новых «Охотниках за привидениями»

Картина выйдет в прокат уже следующим летом.

70-летняя Сигурни Уивер появится в новых «Охотниках за привидениями»
Сигурни Уивер Фото: Eastnews

70-летняя Сигурни Уивер вновь можно будет увидеть в знаменитом фильме «Охотники за привидениями». Кинозвезда подтвердила, что присоединится к старому актерскому составу — Биллу Мюррею и Дэну Эйкройду.

Актриса исполнит роль виолончелистки Даны Барретт.

«Вновь поработать с парнями будет просто безумно!» — заявила Уивер журналу Paradе.

В старом фильме 1984 года персонаж Сигурни Дана Баретт проживала в квартире, преследуемой темными силами. Она призналась, что с самого начала знала — картина станет хитом.

«Я читала сценарий и знала, что это будет что-то великое. Он был таким искренним и настоящим. «Охотники за привидениями» полностью изменили мою жизнь», — поделилась актриса.

Она не стала раскрывать подробностей нового сценария, однако на сегодняшний день известно, что режиссером станет Джейсон Рейтман, сын Ивана Рейтмана — режиссера оригинального фильма. На экраны лента выйдет в июле 2020 года.

Напомним, в минувшую субботу, 8 июня, исполнилось 35 лет со дня выхода оригинала в 1984 году.

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Билл МюррейДжейсон РейтманДэн Экройдохотники за привидениямиремейкСигурни Уивер
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70-летняя Сигурни Уивер появится в новых «Охотниках за привидениями»
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