КИНО Миронов снимался в свой отпуск, а Англию нашли под Калининградом
КИНО

Миронов снимался в свой отпуск, а Англию нашли под Калининградом

Егор Арефьев

40 лет назад экранизировали повесть Джерома К. Джерома  «Трое в лодке, не считая собаки». Фильм тогда разгромила критика, но он стал бессмертным хитом.

Двухсерийная музыкальная комедия «Трое в лодке, не  считая собаки» вышла в эфир в 1979 году. Тогда «Литературная газета» выпустила разгромную рецензию на фильм — якобы от Джерома в картине не осталось ничего. Какой-то капустник и фантасмагория. Пошлые опереточные песенки и карикатурные англичане. Однако зритель оценил комедию иначе  - она так же легко и быстро, как и была снята, закрепилась на полке «Классика». 

Семейный бенефис

Кадр из фильма «Трое в лодке, не считая собаки»
Кадр из фильма «Трое в лодке, не считая собаки»

Несмотря на то, что в картине, как говорят сейчас, был абсолютно «звездный каст»  — Александр Ширвиндт, Михаил Державин, Зиновий Гердт, Лариса Голубкина, Николай Боярский, Ирина Мазуркевич, Алина Покровская,  — все же один актер сильно выделялся на фоне коллег. Андрей Миронов исполнил сразу шесть ролей в комедии: Джером Клапка Джером, Джи, миссис Байкли, Трактирщик, Пьяница и Дядюшка Поджер. По сути, это был его бенефис, большой спектакль со множеством образов. И в какой-то степени неким концептуальным сиквелом еще одного известного фильма с Мироновым в главной роли  - «Три  плюс два» 1963 года, в котором три холостяка тоже отправились в путешествие. Опять же персонаж Андрея Миронова влюбляется. В героиню по имени Энн, которую сыграла тогда уже жена актера Лариса Голубкина. 

Конкуренция и магия 

Андрей Миронов. Кадр из фильма «Трое в лодке, не считая собаки»
Андрей Миронов. Кадр из фильма «Трое в лодке, не считая собаки»

Если сейчас голливудские фильмы приходится двигать из проката, чтобы подогревать интерес к отечественным шедеврам, то  в  СССР все было проще. Все решала живая конкуренция и глас народа. В 1979 году, помимо «Трое в лодке…», вышло две сотни картин. Еще раз  - двести. Среди которых масса серьезнейших работ, тоже ставших классикой: «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Осенний марафон», «Сталкер». На Центральном телевидении вышли телефильмы «Место встречи изменить нельзя», «Цыган» и другие. Тем не менее воздушная музыкальная комедия с Мироновым и К° запросто откусила себе значительный кусок советской аудитории. Ибо в фильме была и магия рождения любви, и волшебство музыки Александра Колкера, и химия звезд Театра сатиры  - Миронова, Ширвиндта и Державина. 

Кстати, полосатые кресла и каминный экран в фильме ровно те же самые, что и в упомянутых «Приключениях Шерлока…». Ведь обе картины снимали на «Ленфильме». 

Неман вместо Темзы 

Андрей Миронов. Кадр из фильма «Трое в лодке, не считая собаки»
Андрей Миронов. Кадр из фильма «Трое в лодке, не считая собаки»

К  этому фильму Миронов уже был в статусе мегазвезды Советского Союза: за спиной были «Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука», «Достояние республики», «Соломенная шляпка», «Невероятные приключения итальянцев в России». Каждый день он играл в театре топовые роли  — Фигаро, Хлестаков, Чацкий, Дон Жуан,  — и именно поэтому съемочной группе пришлось подстраивать график под Миронова.

Путешествие на лодке, рыбалку, ночевку, пробежки и другие сцены на натуре, составляющие 90% фильма, отсняли буквально за месяц. В августовский отпуск актера. Природу Англии нашли в Калининградской области  — путешествие героев по туманной Темзе снимали в Советске и Немане. А самую известную английскую реку «сыграла» пограничная белорусско-литовская река Неман. 

До  Греха довели 

Андрей Миронов. Кадр из фильма «Трое в лодке, не считая собаки»
Андрей Миронов. Кадр из фильма «Трое в лодке, не считая собаки»

Как понятно из названия картины, немаловажная роль в сюжете отведена Монморанси  — собачке, что путешествует вместе с героями. Этот образ играли поочередно два фокстерьера  - Герцог и Грех. Первый отвечал за трюки, тогда как второй работал в ансамблевых сценах с актерами. 

— Характеры у собачек были абсолютно противоположные,  — вспоминал оператор картины Генрих Маранджян.  - Злого, но смышленого звали Герцог, а доброго, но глупого  - Грех. Монморанси номер один очень чутко реагировал на все команды режиссера. Особенно на клич «Мотор!». Однажды он сидел в автобусе съемочной группы, а в кадре был Грех. И едва режиссер Наум Бирман скомандовал это знакомое для всех слово, как  Герцог каким-то немыслимым образом открыл дверцу автобуса и со всех ног бросился в воду. Я даже сначала ничего не понял. Думал, двоится в глазах. В окуляре камеры  - два Монморанси 

Еле-еле вытащили Герцога из Немана…

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Тэги:

Александр ШирвиндтАлина ПокровскаяАндрей МироновЗиновий ГердтИрина МазуркевичЛариса ГолубкинаМихаил ДержавинНиколай Боярский
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Миронов снимался в свой отпуск, а Англию нашли под Калининградом
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