Кинотавр-2019: самые ожидаемые премьеры и именитые гости

С 9 по 16 июня в Сочи пройдет очередной – уже 30-й – Открытый российский фестиваль «Кинотавр».

Старые знакомые

В конкурсной программе «Кинотавра» – 15 картин, созданных режиссерами разных поколений. Некоторые из авторов конкурсных фильмов и раньше принимали участие в работе фестиваля, становились обладателями наград и премий. Например, свою новую работу – драму «Выше неба» — представит в этом году Оксана Карас, фильм которой «Хороший мальчик» три года назад получил «Гран-при» «Кинотавра» и приз зрительских симпатий.

Ожидается премьера фильма от эпатажного режиссера Юрия Быкова, Лариса Садилова привезет на кинофестиваль работу «Однажды в Трубчевске». Кстати, Лариса Садилова тоже уже становилась победителем – в 1998 году ей присудили гран-при «Кинотавра» среди дебютантов, за фильм «С днем рождения!».

Много женщин-режиссеров и разные поколения

Основной акцент в этом году, как пояснила программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева, решено сделать на столкновении поколений. Кроме того, ожидаются по-настоящему бескомпромиссные авторские проекты и работы, созданные на основании личного опыта.

больше по теме «Кинотавр-2019»: Хабенский будет судить дебют Паулины Андреевой Стала известна конкурсная программа и состав жюри отечественного кинофестиваля.

А еще в 2019 году «Кинотавр» получится очень «женским» — из 15 представленных на конкурс картин 7 созданы режиссерами-дамами.

Семья, разлад отношений, поиски места в жизни

Именно такими стали основные темы фестивальных фильмов. Интересно будет проследить за развитием событий картины Александра Лунгина «Большая поэзия», рассказывающей о том, как двое юношей, прошедшие через войну, стараются осознать свое место на «гражданке», параллельно работая в ЧОПе и сочиняя стихи.

Историю слепого парня, попавшего на Первую мировую войну, рассказал в своем экспериментальном фильме «Мальчик русский» Александр Золотухин.

Уважаемое жюри

В составе жюри – такие признанные мэтры отечественного кино, как режиссер Резо Гигинеишвили, актриса Анна Чиповская, победитель 29-го «Кинотавра» Наталия Мещанинова, оператор Алишер Хамидходжаев, композитор Алексей Айги, а также критик и киновед Анжелика Артюх. В качестве председателя жюри мы увидим на этот раз Константина Хабенского.

Богатая внеконкурсная программа

Для жителей и гостей курортного Сочи обещают проводить показы под открытым небом, что, несомненно, вызывает дополнительный интерес.

Среди бонусов также – показ фильма «Дылда» Кантемира Балагова, что можно смело причислить к особым событиям.

Не обойдут вниманием организаторы фестиваля и такое торжественное событие, как 100-летие ВГИКа. Юбилей будет отмечен демонстрацией фильмов известных режиссеров, окончивших в разное время это учебное заведение.

Кроме того, в числе внеконкурсных программ заявлено мероприятие Work-in-progress, на котором начинающие кинодеятели смогут найти для своих работ партнеров и дистрибьюторов.

Конкурса дебютов не будет

В отличие от предыдущих фестивалей на этот раз не будет проводиться отдельный конкурс дебютов. По словам организаторов, из 15 конкурсных фильмов 6 являются дебютными, но это работы настолько высокого качества, что вполне достойны соревноваться с фильмами уже опытных авторов.

«Кинотавр-2019» станет 30-м, юбилейным, кинофестивалем. В связи с этим ожидается множество сюрпризов в виде неожиданных мероприятий, о которых организаторы пока молчат, не желая раскрывать тайну преждевременно.

Первым лауреатом станет Сергей Соловьев

По традиции на открытии «Кинотавра» вручают приз за вклад в кинематограф. В 2019 году обладателем премии «За свободу духа и твердость убеждений» станет Сергей Соловьев – культовый режиссер, известный по таким фильмам, как «АССА», «Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви» и другим.

Чем начнется и завершится фестиваль

Конечно, самым первым зрелищем станет дефиле кинозвезд по красной дорожке, которое начнется в 18 часов 9 июня.

Первым фильмом, который покажут в рамках фестиваля, станет «Одесса» Валерия Тодоровского, — как отмечается, эта картина получилась у режиссера очень личной. В главных ролях у Тодоровского снялись Леонид Ярмольник, Ирина Розанова, Евгений Цыганов, Ксения Раппопорт. События фильма происходят летом 1970 года. По сюжету, в Одессу из Москвы к теще и тестю приезжает их зять — журналист-международник Борис, вместе с сыном. И как раз в день их прибытия в Одессе объявляют карантин в связи с эпидемией холеры…

Для церемонии закрытия «Кинотавра» подготовили показ «Француза» Андрея Смирнова, режиссера таких фильмов, как «Белорусский вокзал», «Жила одна баба» и других. Герой фильма — Пьер Дюран приезжает в 1957 году в Москву на стажировку и влюбляется в русскую балерину. За год жизни в Москве он становится совсем другим человеком…

Основные призы

Основными номинациями фестиваля, как всегда, станут «Основной конкурс» и «Короткий метр». Призу будут вручены за лучший фильм, лучшие мужскую и женскую роли, лучшую режиссуру, лучший дебют.

Кроме того, участников ждет отдельная премия имени Олега Янковского за лучшую мужскую роль. Создатель лучшей музыки к фильмам станет обладателем приза имени Микаэла Таривердиева. А также для участников подготовлен приз имени Д. Дондурея гильдии киноведов и кинокритиков России.