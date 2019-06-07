КИНО Кинотавр-2019: самые ожидаемые премьеры и именитые гости
КИНО

Кинотавр-2019: самые ожидаемые премьеры и именитые гости

Ольга Моисеева

С 9 по 16 июня в Сочи пройдет очередной – уже 30-й – Открытый российский фестиваль «Кинотавр».

Старые знакомые 

В конкурсной программе «Кинотавра» – 15 картин, созданных режиссерами разных поколений. Некоторые из авторов конкурсных фильмов и раньше принимали участие в работе фестиваля, становились обладателями наград и премий. Например, свою новую работу – драму «Выше неба» — представит в этом году Оксана Карас, фильм которой «Хороший мальчик» три года назад получил «Гран-при» «Кинотавра» и приз зрительских симпатий. 

Кадр из фильма «Выше неба»
Кадр из фильма «Выше неба»

Ожидается премьера фильма от эпатажного режиссера Юрия Быкова, Лариса Садилова привезет на кинофестиваль работу «Однажды в Трубчевске». Кстати, Лариса Садилова тоже уже становилась победителем – в 1998 году ей присудили гран-при «Кинотавра» среди дебютантов, за фильм «С днем рождения!». 

Много женщин-режиссеров и разные поколения 

Основной акцент в этом году, как пояснила программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева, решено сделать на столкновении поколений. Кроме того, ожидаются по-настоящему бескомпромиссные авторские проекты и работы, созданные на основании личного опыта. 

А еще в 2019 году «Кинотавр» получится очень «женским» — из 15 представленных на конкурс картин 7 созданы режиссерами-дамами. 

Семья, разлад отношений, поиски места в жизни

Кадр из фильма «Большая поэзия»
Кадр из фильма «Большая поэзия»

Именно такими стали основные темы фестивальных фильмов. Интересно будет проследить за развитием событий картины Александра Лунгина «Большая поэзия», рассказывающей о том, как двое юношей, прошедшие через войну, стараются осознать свое место на «гражданке», параллельно работая в ЧОПе и сочиняя стихи. 

Историю слепого парня, попавшего на Первую мировую войну, рассказал в своем экспериментальном фильме «Мальчик русский» Александр Золотухин 

Уважаемое жюри 

Константин Хабенский. Фото: КП/Гусейнов Виктор
Константин Хабенский. Фото: КП/Гусейнов Виктор

В составе жюри – такие признанные мэтры отечественного кино, как режиссер Резо Гигинеишвили, актриса Анна Чиповская, победитель 29-го «Кинотавра» Наталия Мещаниноваоператор Алишер Хамидходжаев, композитор Алексей Айги, а также критик и киновед Анжелика Артюх. В качестве председателя жюри мы увидим на этот раз Константина Хабенского. 

Богатая внеконкурсная программа 

Кадр из фильма «Дылда»
Кадр из фильма «Дылда»

Для жителей и гостей курортного Сочи обещают проводить показы под открытым небом, что, несомненно, вызывает дополнительный интерес. 

Среди бонусов также – показ фильма «Дылда» Кантемира Балагова, что можно смело причислить к особым событиям. 

Не обойдут вниманием организаторы фестиваля и такое торжественное событие, как 100-летие ВГИКа. Юбилей будет отмечен демонстрацией фильмов известных режиссеров, окончивших в разное время это учебное заведение. 

Кроме того, в числе внеконкурсных программ заявлено мероприятие Work-in-progress, на котором начинающие кинодеятели смогут найти для своих работ партнеров и дистрибьюторов. 

Конкурса дебютов не будет 

В отличие от предыдущих фестивалей на этот раз не будет проводиться отдельный конкурс дебютов. По словам организаторов, из 15 конкурсных фильмов 6 являются дебютными, но это работы настолько высокого качества, что вполне достойны соревноваться с фильмами уже опытных авторов. 

«Кинотавр-2019» станет 30-м, юбилейным, кинофестивалем. В связи с этим ожидается множество сюрпризов в виде неожиданных мероприятий, о которых организаторы пока молчат, не желая раскрывать тайну преждевременно. 

Первым лауреатом станет Сергей Соловьев 

Сергей Соловьев. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис
Сергей Соловьев. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

По традиции на открытии «Кинотавра» вручают приз за вклад в кинематограф. В 2019 году обладателем премии «За свободу духа и твердость убеждений» станет Сергей Соловьев – культовый режиссер, известный по таким фильмам, как «АССА», «Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви» и другим.    

Чем начнется и завершится фестиваль 

Конечно, самым первым зрелищем станет дефиле кинозвезд по красной дорожке, которое начнется в 18 часов 9 июня. 

Первым фильмом, который покажут в рамках фестиваля, станет «Одесса» Валерия Тодоровского, — как отмечается, эта картина получилась у режиссера очень личной. В главных ролях у Тодоровского снялись Леонид Ярмольник, Ирина Розанова, Евгений Цыганов, Ксения Раппопорт. События фильма происходят летом 1970 года. По сюжету, в Одессу из Москвы к теще и тестю приезжает их зять — журналист-международник Борис, вместе с сыном. И как раз в день их прибытия в Одессе объявляют карантин в связи с эпидемией холеры… 

Для церемонии закрытия «Кинотавра» подготовили показ «Француза» Андрея Смирнова, режиссера таких фильмов, как «Белорусский вокзал», «Жила одна баба» и других. Герой фильма — Пьер Дюран приезжает в 1957 году в Москву на стажировку и влюбляется в русскую балерину. За год жизни в Москве он становится совсем другим человеком… 

Основные призы 

Основными номинациями фестиваля, как всегда, станут «Основной конкурс» и «Короткий метр». Призу будут вручены за лучший фильм, лучшие мужскую и женскую роли, лучшую режиссуру, лучший дебют.  

Кроме того, участников ждет отдельная премия имени Олега Янковского за лучшую мужскую роль. Создатель лучшей музыки к фильмам станет обладателем приза имени Микаэла Таривердиева. А также для участников подготовлен приз имени Д. Дондурея гильдии киноведов и кинокритиков России. 

Вам может быть интересно:

Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр» за свой счет Каннский кинофестиваль-2019: что покажут два режиссера из России «Кинотавр-2019»: Хабенский будет судить дебют Паулины Андреевой

Тэги:

Александр ЛунгинАнна Чиповскаякантемир балаговКонстантин ХабенскийЛеонид ЯрмольникОксана КарасРезо ГигиенишвилиСергей Соловьёв
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кинотавр-2019: самые ожидаемые премьеры и именитые гости
Интересно?
Поделись с друзьями: