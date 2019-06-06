КИНО

Лиз Хёрли сыграет злую волшебницу в экранизации комикса

Актрисе досталась роль Морганы ле Фэй в третьем сезоне сериала «Беглецы» студии Marvel.

Лиз Хёрли сыграет злую волшебницу в экранизации комикса
Лиз Хёрли сыграет злую волшебницу в экранизации комикса. Кадр из фильма "Ослепленный желаниями" (2000)

Элизабет Хёрли присоединилась к актерскому составу «Беглецов», который выходит на стриминговом сервисе Hulu. О своем участии в супергеройском подростковом телесериале по мотивам одноименного комикса Marvel актриса сообщила в Instagram.

Звезда опубликовала иллюстрацию, на которой изображена ее будущая героиня — Моргана ле Фэй.

«С восторгом сообщаю, что присоединяюсь ко Вселеннной Marvel, чтобы сыграть Моргану ле Фэй — легендарную и самую великую злую волшебницу в истории. Жду не дождусь начала съемок», — написала 53-летняя Лиз.

Напомним, что Моргану придумал «отец супергероев» Стэн Ли. Колдунья является наполовину феей и сводной сестрой короля Артура. В свое время она была ученицей Мерлина. В арсенале ее суперспособностей — умение заклинать предметы, манипулировать мистической энергией, выходить из физического тела в астральное.

Кроме этого ле Фэй обладает отличным чувством юмора.

Время от времени она развлекается тем, что предпринимает попытки завладеть миром. Во Вселенной Marvel она также вступает в противостояние с Мстителями, такими как Железный человек, Алая Ведьма и другими.

В комиксах 1970-х она боролась против Женщины-паука, а после стала заклятым врагом своего экс-возлюбленного Доктора Дума.

Напомним также, что третий сезон кинокомикса «Беглецы», о запуске которого стало известно в апреле, будет состоять из 10 эпизодов.

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MarvelкинокомиксыЭлизабет Херли
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Лиз Хёрли сыграет злую волшебницу в экранизации комикса
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