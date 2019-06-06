«Люди Х: Темный Феникс»: «ожившая» Санса порадует поклонников

Где же вторая сестричка, спросите вы? Недалеко. Мейси Уильямс, так полюбившаяся публике в роли Арьи Старк, станет главной героиней в следующем витке рассказов о существах со сверхспособностями. Фильм с ней выйдет в 2020 году под названием «Новые мутанты».
Красавица Софи Тернер, проходившая восемь сезонов «Игры престолов» с одним и тем же выражением лица, неожиданно раскрывается в роли Темного Феникса. И это — главное открытие свежего блокбастера от студии FOX. Несмотря на зрелищность и достаточное количество экшена, зрители остались не совсем довольны продолжением истории супергероев, которую так давно ждали.
Все дело в том, что картина отличается от того стиля, к которому все привыкли. Если раньше это было качественно снятое и продуманное легкое развлечение с любимыми персонажами и кучей приключений, то «Феникс» снят с претензией на очень серьезную взрослость морали и важность того, что создатели фильма попытались донести до зрителя.
Только вот путь этого самого донесения режиссером был выбран неправильно. Заигравшись в многослойность повествования, создатели фильма запутались и упустили главную его нить. Не всем дано быть Джорджем Мартином, создающим сотни сюжетных линий одновременно и не забывающим, кто, куда, зачем пошел и к чему это приведет полмира.
Кто здесь главный?
Вполне логично было вести одну основную линию — линию Джин Грей, Темного Феникса. Ведь именно ее история в центре внимания, и именно ее имя мы видим на афишах. Только повествование в картине распылено, нет центральной, осевой линии и тем более лидера, вокруг которого можно было бы лихо закрутить сюжет.
Несомненными плюсами картины стала ее зрелищность, обеспеченная отличной игрой актеров и качественными дорогими спецэффектами. Ну и поклонники вселенной «Людей Х», а тем более «Игры престолов», будут рады увидеть Королеву Севера в непривычном для нее размороженном амплуа. Софи Тернер и вправду демонстрирует в фильме весь диапазон эмоций, доступный хорошему актеру.
Слабый сюжет в красивом исполнении
А вот сюжет оригинальностью не отличается. Любимые супергерои в немаленьком количестве объединяются, чтобы победить зло. Два часа экранного времени героические мутанты произносят пафосные речи, принимают эффектные позы и красиво дерутся.
Возможно, это просто завышенные ожидания зрителей, а возможно, что «Люди Х» уже достигли своего «потолка» и теперь не могут переплюнуть сами себя. Конечно, это расстраивает: ведь за 19 лет существования франшизы мы даже немного к ней привыкли. И если «Темный Феникс» станет ее закатом, то это очень грустно.
Не то время, не то место…
В любом случае, впереди еще как минимум один фильм про мутантов: теперь уже с Мейси Уильямс. Он снят еще в 2017 году, осталось только дождаться благоприятного момента для его выхода. «Люди Х: Темный Феникс» такого момента не дождался и теперь пожинает неприятные плоды: рейтинги не особо высоки, а мир вовсю обсуждает конец «Игры престолов» и нашумевший телесериал «Чернобыль».
За этими обсуждениями «Феникс» просто потерялся. А жаль: при всех недочетах картина все-таки заслуживает внимания. Хотя бы тем, что публика увидит живую, эмоциональную Софи Тернер. И, прямо скажем, эта живость ей к лицу, хоть и непривычна после мертвых глаз Сансы Старк.
Известно, что «Феникса» несколько раз переснимали: студия хотела сделать фильм первым в новой фантастической трилогии, а режиссер пытался выдать на-гора шедевральное зрелище, которое наобещал во всех интервью. В результате шедевра не получилось, получился типичный, хоть и очень качественный супергеройский блокбастер с уклоном в практическую психологию.
Как неправильный подход ломает судьбы
О чем речь, спросите вы? Да все очень просто. По сюжету Чарльз Ксавье встречает в больнице девочку с паранормальной силой, которой она не умеет управлять. Ксавье притупляет разрушительные способности девочки, чтобы она могла полноценно жить дальше.
Но в один прекрасный момент Джин, превратившаяся в прекрасную девушку, отправляется в космическую миссию вместе с командой Людей Икс, где на нее воздействует некая таинственная энергия, разрушившая поставленные Чарльзом Ксавье блоки. С этого момента Джин превращается в монстра, способного разрушить мир.
Тем самым психологическим посылом фильма стал вопрос о замалчивании. Авторы говорят о том, что нужно решать психические проблемы в реальном времени, а не откладывать их на потом. Иначе все может стать гораздо опаснее.
Вот такой взрывной микс предлагают зрителю как завершение вселенной «Людей Икс». И хотя этот фильм должен был бы стать последним в их истории, но он совсем не кажется таковым. А вот заслуга это или режиссерский промах — можно будет оценить, посетив кинотеатры с 6 июня.