Тарантино снимет комикс по мотивам «Джанго освобожденного»

Квентин Тарантино намерен взяться за написание сценария для того, чтобы перенести на экран комикс «Джанго/Зорро».

Он был создан после выхода его фильма «Джанго освобожденный» в 2012 году. Теперь зритель вполне может ожидать сиквела. Сюжет комикса, который появился на свет благодаря коллаборации режиссера с Dynamite Entertainment и DC Comics, развивается спустя несколько лет после событий фильма.

Джанго по-прежнему является «джентльменом удачи», но так как на востоке на его арест выписан ордер, то он промышляет в западных штатах.

После того, как он оставил свою жену Брумгильду в безопасном месте рядом с Чикаго, Джанго снова отправился на «охоту», посылая ей время от времени добытые деньги.

Совершенно случайно судьба сводит его с аристократом Диего да Ла Вега — знаменитым Зорро. Очарованный личностью своего нового знакомого, он становится его «телохранителем» и присоединяется к нему в его миссии по освобождению людей от рабства.

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Впервые об экранизации кинокомикса заговорили в 2014 году, после того, как в Сеть «утекла» переписка тогдашнего босса компании Sony Эми Паскаль и Квентина Тарантино. В одном из электронных писем режиссер написал, что снять D/Z было бы здорово.

Известно, что к написанию сценария Тарантино привлек американского комика Джеррода Кармайкла. Однако пока неясно, займет ли Квентин место режиссера или же ограничится работой над сценарием, пишет Collider.

Напомним, что сценарий к «Джанго освобожденному» принес Тарантино сразу три престижных премии: «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.