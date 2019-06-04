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За выслугу лет: Дэвид Линч получит почетный «Оскар»

Академия выбрала кандидатов, которые удостоятся золотых статуэток за заслуги в кино.

За выслугу лет: Дэвид Линч получит почетный «Оскар»
Дэвид Линч получит почетный «Оскар». Фото: Global Look Press

Американская академия обнародовала результаты голосования, проведенного в субботу, 1 июня. В ходе него были определены номинанты, которым в 2019 году вручат почетную премию «Оскар».

В их числе оказались культовый режиссер Дэвид Линч и известная актриса Джина Дэвис.

«Эту награду Академия ежегодно вручает людям, которые посвятили свою жизнь служению искусству и внесли неоценимый вклад в кинематограф», — отметил президент Академии Джон Бейли.

Родившийся в штате Монтана в 1946 году Дэвид Линч является кинематографистом, музыкантом и актером. Он написал сценарий и выступил в роли режиссера фильма 1977 года «Голова-ластик», который стал культовым.

Линч также является создателем ряда других лент, ставших классикой, в том числе байопика «Человек-слон» (1980), который принес ему восемь «Оскаров».

Еще два «золотых истукана» он получил за картины «Синий бархат» (1986) и «Малхолланд Драйв» (2001). Он также является создателем культового мистического сериала «Твин Пикс». Маэстро 73 года и он не раз говорил, что больше не хочет заниматься кино.

Джина Дэвис является обладательницей «Оскара» за роль второго плана в картине «Турист поневоле» (1988). Кроме этого, на экране она создала плеяду сильных женских образов.

За фильм «Тельма и Луиза» (1991), где с ней сыграла Сьюзан Сарандон, она получила «золотую статуэтку» в номинации «Лучшая женская роль», отмечается на сайте Oscars.org.

Джина Дэвис получит почетный «Оскар». Кадр из фильма «Тельма и Луиза» (1991)

Зрителю звезда также запомнилась по роли репортера в фильме с Дастином Хоффманом «Герой».

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За выслугу лет: Дэвид Линч получит почетный «Оскар»
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