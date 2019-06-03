Киану Ривз и Анджелина Джоли могут сыграть в одном фильме

Актер, скорее всего, присоединится к экранизации одного из комиксов Marvel.

Один из самых загадочных актеров Голливуда Киану Ривз, скорее всего, присоединится к команде фильма по мотивам комикса «Вечные» режиссера Хлои Чжао. Компанию звезде «Константина» и «Матрицы» могут составить такие знаменитости, как Анджелина Джоли и Ричард Мэдден.

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Как сообщает Daily Mail, агенты 54-летнего актера уже ведут переговоры со студией о его участии в картине. По данным издания, также предложение получила Анджелина Джоли — конкретно на роль представительницы сверхрасы, находящейся в мире людей.

Если Ривз даст положительный ответ, это будет его первый заход в мир комиксов с 2005 года. Тогда вышел «Константин: Повелитель тьмы» с ним в главной роли, по графическому роману «Посланник ада» DC Comics.

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«Вечные» созданы конкурирующей компанией — Marvel Comics. Первый выпуск увидел свет в 1976 году. Комикс рассказывает о противостоянии Вечных, защищающих Землю, с разрушителями — Девиантами. Обе расы были созданы космическими богами Целестиалами.