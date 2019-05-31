Вышел трейлер к мульт-квесту «Вперед» от создателей «Университета Монстров»

Главных персонажей в анимации от студии Pixar озвучили Том Холланд и Крис Прэтт.

Студии Disney and Pixar представили свое совместное детище — мультфильм-квест «Вперед» («Onward») от создателей «Университета Монстров».

В синопсисе говорится, что события происходят в обычном городе, населенном троллями, эльфами, русалками, ручными драконами и единорогами.

Когда-то там была магия, но в современном мире все изменилось. Два брата — эльфы-подростки отправляются на автомобиле в захватывающее путешествие-квест, чтобы выяснить, осталось ли в мире хоть немного волшебства.

Главных персонажей озвучили звезды Голливуда Том Холланд и Крис Прэтт.

Премьера мультфильма намечена на 6 марта 2020 года.

Трейлер был опубликован в четверг, 30 мая. Однако менее, чем за сутки, он набрал уже почти 950 тысяч просмотров. Пользователи Сети, просмотревшие видео, уже вовсю делятся впечатлениями.

«Это действительно квест. Мне нравится, что людоед играет в настольную игру «Подземелья и драконы», — написал один.

«Забавно, что везде единороги — магические существа, а тут они ведут себя как еноты», — отметил знаток волшебной вселенной.

«Звучит многообещающе, как мультфильм «Головоломка»!», «Pixar, мои поздравления!», — написали другие.

Зрителям также понравилось, что персонажей озвучивают Том Холланд и Крис Прэтт. «Так значит Человек-паук и Звездный лорд едут в путешествие вместе… Звучит заманчиво», — отметили они.