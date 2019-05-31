Николас Кейдж и Мадонна снялись в худших ремейках в истории кино

Составлен рейтинг из 50 самых неудачных и самых удачных кинопеределок всех времен.

Портал 24/7 Wall Street представил очередной рейтинг. В этот раз его составители решили выяснить, какие ремейки, по мнению публики, заслуживают звание самых лучших и самых худших. В основу исследования были взяты оценки пользователей киноресурсов IMDb и Rotten Tomatoes.

Первую строчку антирейтинга занял фантастический фильм«Роллербол», выпущенный в 2002 году. Он был переснят по одноименной ленте 1975 года. Оригинальная картина являлась экранизацией новеллы Уильяма Гаррисона.

События картины рассказывают об антиутопичном будущем, где всем заправляет корпорация Energy. Из видов сорта тут остался только кровожадный роллербол, где спортсмены состязаются на роликах и байках. В ремейке 2002 года создатели решили рассказать, как возник этот вид спорта.

Второе место в антирейтинге занял фильм 1991 года «Холодный как лед». По мнению пользователей, переделка оказалась намного хуже оригинала 1953 года «Дикарь», где снялся харизматичный Марлон Брандо.

«Бронза» в списке самых худших ремейков ушла к Гаю Ричи и его фильму «Унесенные», где в главной роли сыграла Мадонна. Фильм был снят на основе итальянского фильма 1974 года «Отнесенные необыкновенной судьбой в лазурное море в августе».

На четвертой строчке оказался ремейк «Формула Эдема», который вышел под названием «Оставленные». В главной роли в нем снялся Николас Кейдж. Замкнул антирейтинг хоррор «Туман», снятый по мотивам одноименного «ужастика» 1980 года.

«Золото» в рейтинге лучших переделок ушло к хоррору «Полтергейст» 2015 года (ремейк одноименного «ужастика» 1982 года). «Серебро» взяла лента «Во всем виноват Рио», снятая по мотивам мелодрамы «Минутное помрачение рассудка».

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Почетная «бронза» ушла к «Перекрестку», снятому по драме «Мелочи жизни», пишет USА Today.

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