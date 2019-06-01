Собачья работа: звёздные роли четвероногих в кино

Фильмы о том, как общаются и дружат люди и животные, всегда пользовались особой популярностью. Больше всего зрители сопереживают собакам на экране – ведь и в самом деле, собака всегда была самым близким и преданным другом человека.

Подобные фильмы активно снимались и у нас, и за рубежом. Таких «кинособак», как Лесси, Бетховен, Комиссар Рекс, Белый Бим Черное Ухо, Мухтар и других, с легкостью вспомнят сегодня и молодые зрители, и представители старшего поколения.

« Лесси »

Впервые рассказ о собаке Лесси был опубликован в американском журнале в 1938 году. Через 2 года автор Эрик Найт написал уже целый роман о благородной колли, о том, как любимицу семьи пришлось продать из-за денежных затруднений и как преданная собака сбежала от нового хозяина, чтобы вернуться к мальчику, которого она любит…

История получилась очень трогательной, и в 1943 году она легла в основу первой экранизации о Лесси – «Лесси возвращается домой». Затем в разные годы снимались фильмы и сериалы по этой книге – в 60-е, 70-е, 80-е, 90-е годы.

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Несмотря на то, что Лесси – вымышленный персонаж, ей присвоили звезду на Аллее славы в Голливуде. Самого первого пса, сыгравшего Лесси в кино, звали Пэл. От него отказался хозяин – продал его за 5 долларов. Новый владелец решил попробовать с собакой счастья в кино – пришел на кастинг по объявлению, и Пэл был отобран из 300 претендентов.

Фильм мгновенно стал популярным, и «главному артисту» обеспечили райскую жизнь – он жил в собственной роскошной квартире, ему начислялась хорошая зарплата и соблюдался график съемок – 7 часов в день и 5 дней в неделю. Поскольку собачий век короток, а зрители требовали все новых продолжений, в следующих сериях снимали уже других собак, похожих на Пэла.

«Бетховен»

После выхода на экраны фильма «Бетховен» собаки породы сенбернар стали необычайно популярными. Ведь именно такой пес стал главным героем американской семейной комедии, впервые показанной в 1992 году. Затем последовали продолжения – зрителям хотелось снова и снова следить за приключениями умного и верного пса.

Среди отрицательных последствий этого «бума» можно назвать множество брошенных псов – их взяли «на волне» популярности фильма, а через некоторое время, наигравшись, просто выбрасывали на улицу. Кроме того, вот уже несколько десятилетий, услышав «Бетховен», большинство людей вспоминают именно собаку из фильма, а не великого композитора.

«Комиссар Рекс»

Главным героем сериала «Комиссар Рекс» стал молодой пес по кличке Биджей. Прежде чем сделаться кинозвездой, Биджей прошел серьезную подготовку – лучшие дрессировщики занимались с ним ежедневно по несколько часов, научили его выполнять более 30 команд.

Правда, в пятом выпуске Биджея заменили другим псом – по кличке Ретт Батлер, а чтобы никто из зрителей не заметил подмены, нового «артиста» слегка гримировали.

« Белый Бим Черное у хо»

Английский сеттер Стив быстро стал любимцем съемочной команды: симпатичного пса прозвали по-свойски Степкой. Особенно подружился с ним Вячеслав Тихонов, исполнитель главной роли. Надо сказать, собачья судьба Степки была тоже несчастливой: пес был очень привязан к хозяину, а тот постоянно «сдавал в аренду» четвероногого друга разным съемочным группам – для участия в фильмах.

Степка сильно тосковал по хозяину, а тот не считал нужным его навещать, мог не приехать ни разу за год Степкиной работы вдали от дома. И однажды собачье сердце не выдержало – пес просто лег и умер. В расцвете своего собачьего века.

«Ко мне, Мухтар !»

Фильм был снят в 1964 году на студии «Мосфильм», главную роль исполнил Юрий Никулин. По сюжету, хозяйка бросила овчарку по кличке Мухтар в вагоне поезда. Так пес попадает к младшему лейтенанту милиции, которого играет Никулин. Скоро Мухтар, пройдя обучение, становится служебной собакой и помогает милиционерам раскрывать преступления.

В фильме «играли» несколько собак, подменяя друг друга при необходимости. Юрий Никулин, готовясь к съемкам, не раз выезжал на операции вместе с опергруппами, учился взаимодействовать со служебными собаками.

Каждый день он несколько часов занимался в питомнике, в специальном костюме, чтобы собаки к нему привыкли. Потом ехал в цирк, отрабатывал представление – а чаще всего не одно, а два или три, — после чего снова возвращался в питомник и продолжал работу. За несколько недель собаки научились работать с артистом, стали его слушаться, и можно было приступать к съемкам.

«Пес Барбос и необычный кросс»

Леонид Гайдай снял немало фильмов, но, пожалуй, самыми успешными его работами, которые принесли действительно громадную популярность, стали две короткометражки – «Пес Барбос и необычный кросс» и «Самогонщики». Именно в них зритель впервые увидел легендарную троицу – Труса, Балбеса и Бывалого, а с ними вместе снялись две разные собаки, хотя играли они одну и ту же роль – Барбоса.

Собака по кличке Брех, снимавшаяся в первом фильме, почему-то сразу невзлюбила Евгения Моргунова. Причем взаимно. Моргунов, раздраженный непонятливостью пса, кричал на него, тот в ответ рычал, а однажды тяпнул артиста за ногу.

На съемки «Самогонщиков» снова привели Бреха, но тот, завидев Моргунова, сразу начал рычать и лаять. А потом пес, таща в зубах тяжелый змеевик от самогонного аппарата, порезал себе лапы на тонком льду, и его уже не удалось уговорить работать.

Тогда его заменили на Рекса – пса одного из членов съемочной группы. И все было хорошо – только вот и этот пес не смог поладить с Моргуновым. Видимо, артист и в самом деле отличался нелегким характером, ведь собаки это хорошо чувствуют.

«Приключения Электроника»

Нет в нашей стране человека, который бы не видел приключенческий фильм про мальчика-робота и его друзей. И наверняка все хорошо помнят собаку по кличке Рэсси – «Редчайшую Электронную Совершенную Собаку И так далее», как назвал ее Электроник.

Почему был выбран именно эрдельтерьер? Ну, во-первых, помимо живой собаки, нужна была еще и игрушечная – такая же точно, а в советских магазинах тогда выбор игрушек был небогатым, нашли эрдельтерьера.

А во-вторых, режиссер, пообщавшись с эрделем по кличке Чингиз, которого привезла на студию дрессировщица, буквально влюбился в этого умнейшего и добродушного пса, и уже не захотел пробовать никого другого.