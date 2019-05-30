Раскрыта тайна исчезновения богатейшей китайской актрисы после скандала с укрыванием налогов

Год назад звезду фильма «Железный человек 3» и лицо ведущих мировых брендов Фань Бинбин обвинили в финансовых махинациях, после чего артистка на три месяца пропала.

28 мая 2018 года вокруг одной из самых востребованных, богатых и красивых актрис Китая Фань Бинбин разразился скандал. Телеведущий Цуй Юнъюань в социальной сети опубликовал компрометирующие документы, указывающие на то, что киностудия, принадлежащая звезде, скрывает налоги.

После громкого заявления акции компаний актрисы резко упали, а три дня спустя китайские цензоры запретили публиковать в Сети все, что касается налогов, фильмов с участием Фань.

Первого июля Бинбин отменила все встречи, сообщив, что ее поместили под домашний арест, а спустя два дня актриса и вовсе исчезла без следа.

После того, как звезда фильма «Железный человек 3» перестала появляться в свете и публиковать посты в соцсетях, весь мир начал гадать, где находится актриса. 28 августа жених Фань поделился роликом, где предстал без обручального кольца, что дало еще пищу для размышлений поклонникам первой красавицы Поднебесной.

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Спустя пять дней в Twitter из неподтвержденных источников появились сообщения, что Фань, посоветовавшись с Джеки Чаном, отправилась просить убежище в Лос-Анджелес. Чан, впрочем, тут же опроверг эти слухи.

16 сентября наступил и прошел день рождения Фань. Такие большие бренды как Montblanc, Chopard и Swisse отказались от сотрудничества с ней, равно как и другие компании, чьим послом она была.

3 октября актриса появилась также неожиданно, как и исчезла. По сообщению китайского издания South China Morning Post, она содержалась под арестом с круглосуточным наблюдением на курорте в провинции Джингсу.

Система была введена в 2012 году с легкой руки президента Си Цзиньпина, который разрешил секретным службам удерживать любого, кто угрожает нацбезопасности или же подозревается в коррупции в секретном месте на протяжении 6 месяцев. К задержанному не допускаются адвокаты или члены семьи.

Источники, близкие к Фань, рассказали, что ее забрали полицейские в штатском. Во время содержания под стражей ей было запрещено делать публичные заявления и пользоваться телефоном. Ей не давали письменные принадлежности, и она постоянно находилась под наблюдением, даже когда принимала душ.

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После своего освобождения, актрисе предстоит выплатить 131 миллион долларов. Однако могло быть и хуже. До 2009 года за подобные преступления виновным грозила уголовная ответственность вплоть до смертной казни, пишет Vanity Fair.