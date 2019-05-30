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Раскрыта тайна исчезновения богатейшей китайской актрисы после скандала с укрыванием налогов

Год назад звезду фильма «Железный человек 3» и лицо ведущих мировых брендов Фань Бинбин обвинили в финансовых махинациях, после чего артистка на три месяца пропала.

Раскрыта тайна исчезновения богатейшей китайской актрисы после скандала с укрыванием налогов
Фань Бинбин на три месяца попала под арест без права переписки из-за махинаций с налогами. Фото: Global Look Press

28 мая 2018 года вокруг одной из самых востребованных, богатых и красивых актрис Китая Фань Бинбин разразился скандал. Телеведущий Цуй Юнъюань в социальной сети опубликовал компрометирующие документы, указывающие на то, что киностудия, принадлежащая звезде, скрывает налоги.

После громкого заявления акции компаний актрисы резко упали, а три дня спустя китайские цензоры запретили публиковать в Сети все, что касается налогов, фильмов с участием Фань.

Первого июля Бинбин отменила все встречи, сообщив, что ее поместили под домашний арест, а спустя два дня актриса и вовсе исчезла без следа.

После того, как звезда фильма «Железный человек 3» перестала появляться в свете и публиковать посты в соцсетях, весь мир начал гадать, где находится актриса. 28 августа жених Фань поделился роликом, где предстал без обручального кольца, что дало еще пищу для размышлений поклонникам первой красавицы Поднебесной.

Спустя пять дней в Twitter из неподтвержденных источников появились сообщения, что Фань, посоветовавшись с Джеки Чаном, отправилась просить убежище в Лос-Анджелес. Чан, впрочем, тут же опроверг эти слухи.

16 сентября наступил и прошел день рождения Фань. Такие большие бренды как Montblanc, Chopard и Swisse отказались от сотрудничества с ней, равно как и другие компании, чьим послом она была.

3 октября актриса появилась также неожиданно, как и исчезла. По сообщению китайского издания South China Morning Post, она содержалась под арестом с круглосуточным наблюдением на курорте в провинции Джингсу.

Система была введена в 2012 году с легкой руки президента Си Цзиньпина, который разрешил секретным службам удерживать любого, кто угрожает нацбезопасности или же подозревается в коррупции в секретном месте на протяжении 6 месяцев. К задержанному не допускаются адвокаты или члены семьи.

Источники, близкие к Фань, рассказали, что ее забрали полицейские в штатском. Во время содержания под стражей ей было запрещено делать публичные заявления и пользоваться телефоном. Ей не давали письменные принадлежности, и она постоянно находилась под наблюдением, даже когда принимала душ.

После своего освобождения, актрисе предстоит выплатить 131 миллион долларов. Однако могло быть и хуже. До 2009 года за подобные преступления виновным грозила уголовная ответственность вплоть до смертной казни, пишет Vanity Fair.

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Китайкитайские актрисыкитайское киномошенничествоналогискандалФань Бинвин
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Раскрыта тайна исчезновения богатейшей китайской актрисы после скандала с укрыванием налогов
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