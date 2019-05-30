Режиссер фильма «Однажды в Америке»: «Никто не думал, что это будет последняя картина Задорнова»

Артист скончался от рака мозга, так и не успев увидеть конечный результат своей деятельности. Фильм, снятый по его сценарию, выходит 30 мая.

Этот фильм должен был стать «пробой пера» для Михаила Задорнова, а стал его последней работой. Заканчивали фильм уже без него – юморист скончался от рака мозга.

30 мая на большой экран выходит легкая искрометная комедия по сценарию Михаила Задорнова «Однажды в Америке или чисто русская сказка». Этот сценарий хотели купить у него многие студии, только вот условия Задорнову не подходили.

Как же фильм все-таки пошел в производство?

Суммы были приличные, но студиям хотелось выкупить права на сценарий и отодвинуть артиста от проекта, распоряжаясь написанным по своему усмотрению. Задорнова такой подход не устраивал – это было его детище, и он хотел принимать участие в нем до последнего титра.

Наконец, звезды сошлись, и к работе над фильмом приступил режиссер Дмитрий Панченко. Он доверил Задорнову подбор актеров и не ошибся: будучи автором сценария, Задорнов четко представлял себе, как должны выглядеть его герои.

Еще сатирику достались закадровый текст и роль Дональда Трампа

Но, к сожалению, сыграть американского политика Михаил Николаевич не смог – буквально за пару недель до начала съемок у него обнаружили опухоль мозга. Съемки пришлось отменить – на кону стояла жизнь, и артист уехал на лечение. На роль взяли другого актера.

По рассказам режиссера Дмитрия Панченко, снимали долго – у приглашенных актеров не совпадали графики. Для того, чтобы совместить на одной площадке всех, кто должен был быть в кадре, порой, приходилось ждать по три месяца. Но вот, несмотря на все препоны и неурядицы, несмотря на смерть Михаила Николаевича, фильм снят, сведен и ждет своего зрителя.

Журналисты портала Teleprogramma.pro побеседовали с режиссером комедии Дмитрием Панченко.

— Никто не думал, что это будет последний фильм Михаила Николаевича. Это уже потом выяснилось, что все очень серьезно. Мы даже отложили съемки, когда Задорнов умер. Но потом решили, что фильм обязательно нужно доснять в память о нем.

Снимали легко – везде находились люди, готовые помочь Задорнову. Для нас не было закрытых дверей. И если сначала мы планировали снимать придуманную страну где-нибудь в Крыму или даже в Мексике, то потом оказалось, что все это можно снять в московских ресторанах!

Так что весь фильм снят в Москве и ее окрестностях. Приходилось, конечно, иногда ждать, когда нам отдадут под съемки ту или иную локацию, но в результате, все получилось. Мы сняли эту самую загадочную страну. Ее можно было подавать как угодно, но получилось так, что сняли именно то, что задумывалось изначально. Она получилась теплой, жаркой и мало кто подумает, что это все снято в Москве.

И еще такая странная история… Говорят, что очень сложно снимать в центре Москвы: много разрешений, какие-то сложности с их получением. А оказалось, что чем ближе к Кремлю, тем проще было договориться, как ни странно. Почему? Не знаю, нам как-то так везло. Мы писали какие-то там письма и нам говорили: «Пожалуйста!» Конечно, были какие-то ограничения, но – «Пожалуйста!»

Один ресторан, в котором снимали, в трехстах метрах от Кремля, второй в пятистах, все рядом… И вот в этих ресторанах мы и сняли и этот дворец, и эту придуманную страну.

— Из-за чего так долго снимали?

— Главной проблемой стали финансовые сложности, начавшиеся из-за того, что Михаил Николаевич заболел. Тогда начались юридические выяснения того, как правильно переоформить бумаги, кому и как переходят права, раз Задорнов выходит из числа инвесторов, ну и так далее. Из-за этой волокиты пришлось приостановить производство фильма почти на год.

Актеры разбежались по другим проектам, их стало еще сложнее собирать вместе. Мало того, через год они уже стали забывать, что и как они делали на площадке. Поэтому каждый раз мы с актерами начинали съемки с просмотра уже отснятого материала, чтобы понимать, в какой образ им входить.

Поговорил с нами и актер Николай Бандурин.

— Меня пригласили и утвердили на роль без проб, я не пробовался. Все было уже решено. Это уже потом, когда мы встретились с Михаилом Николаевичем, мы уже беседовали, что за роль, как играть, как он это видит, потому что очень хотелось, чтобы все это получилось. Это был его первый сценарий, и он очень боялся ошибиться, промахнуться. Он очень дорожил идеей этого фильма, и ему очень хотелось, чтобы все получилось с первого раза.

— И как вы считаете: получилось именно так, как он задумывал? Ведь ему не удалось полноценно участвовать в съемочном процессе.

— Вначале он еще участвовал. Он еще успел записать несколько эпизодов с собой в роли Дональда Трампа… Я думаю, получилось. Потому что вся съемочная группа, все актеры, режиссер, все старались сделать так, чтобы получилось именно так, как хотел он. В кинопроизводстве не всегда удается задуманное, но здесь, я думаю, получилось и это стоит посмотреть.

— Насколько эта роль важна именно для вас?

— У меня в фильме небольшая, проходная роль. Но я абсолютно доволен и самим персонажем, и тем, как мне удалось его сыграть. Нам удалось передать тот дух, который Задорнов вкладывал в этих персонажей. Конечно, всегда хочется большего, конечно, всегда хочется что-то еще, но здесь картина получилась легкой, цельной и гармоничной.

Тем более что это был эксперимент: в фильме играют и молодые ребята из КВН, талантливые актеры, и наряду с ними заслуженные, матерые юмористы старшего поколения. Мне кажется, этот микс получился достаточно удачным.

Михаил Николаевич вложил в этот фильм очень большой кусок своей души. Всю свою иронию и любовь: ведь «Однажды в Америке» — это кино, прежде всего, о любви. Поэтому я зову всех прийти и посмотреть фильм хотя бы в добрую память об этом замечательном человеке, который действительно хотел подарить людям этот фильм, и ему действительно было что сказать.

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