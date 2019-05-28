Новый фильм о Меган Маркл и принце Гарри вышел в США

Американский телеканал Lifetime выпустил художественный фильм об отношениях принца Гарри и Меган Маркл. Лента под названием «Harry and Meghan: Becoming Royal» (Гарри и Меган: Попадая в королевскую семью) вышла на экраны минувшим вечером.

Это уже второй ТВ-проект канала, посвященный августейшей чете. Первым стал фильм Harry & Meghan: A Royal Romance (Гарри и Меган: королевский роман).

Сюжет картины рассказывает о подготовке Меган к свадьбе и ее знакомстве с укладом королевской семьи. Тизер-трейлер, опубликованный в Сети, обещает, что лента будет честной и эмоциональной. Фильм расскажет о трудностях будущей герцогини в общении с отцом, поддержке со стороны матери и ее адаптации в новом для нее мире британской аристократии.

Роль Меган исполнила актриса Тиффани Смит, а принца — Джон Крейвен.