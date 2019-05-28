КИНО

Новый фильм о Меган Маркл и принце Гарри вышел в США

Картина получила название «Попадая в королевскую семью».

Новый фильм о Меган Маркл и принце Гарри вышел в США
"Гарри и Меган: Попадая в королевскую семью" Кадр из фильма

Американский телеканал Lifetime выпустил художественный фильм об отношениях принца Гарри и Меган Маркл. Лента под названием «Harry and Meghan: Becoming Royal» (Гарри и Меган: Попадая в королевскую семью) вышла на экраны минувшим вечером.

Это уже второй ТВ-проект канала, посвященный августейшей чете. Первым стал фильм Harry & Meghan: A Royal Romance (Гарри и Меган: королевский роман).

Сюжет картины рассказывает о подготовке Меган к свадьбе и ее знакомстве с укладом королевской семьи. Тизер-трейлер, опубликованный в Сети, обещает, что лента будет честной и эмоциональной. Фильм расскажет о трудностях будущей герцогини в общении с отцом, поддержке со стороны матери и ее адаптации в новом для нее мире британской аристократии.

Роль Меган исполнила актриса Тиффани Смит, а принца — Джон Крейвен.

Вам может быть интересно:

Друг принца Гарри эмоционально заступился за него перед журналистами Меган Маркл и принц Гарри готовятся взять малыша Арчи в большое путешествие Серена Уильямс тайно навестила сына Меган Маркл и принца Гарри

Тэги:

LifetimeБританская королевская семьяМеган МарклМеган Маркл последние новостипринц Гарри
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Новый фильм о Меган Маркл и принце Гарри вышел в США
Интересно?
Поделись с друзьями: