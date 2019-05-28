КИНО Зрители о новом фильме про Аладдина: «Это смесь «Зиты и Гиты» и театрального капустника»
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Зрители о новом фильме про Аладдина: «Это смесь «Зиты и Гиты» и театрального капустника»

Анастасия Новикова Анна Русич

Романтическая история о любви простого воришки и красавицы-принцессы, снятая со всем присущим Гаю Ричи эпатажем, озорством и зрелищностью, стала событием на большом экране.

Премьера в России состоялась 23 мая, так что остается всего несколько дней, чтобы прекрасно провести время в кинотеатре с детьми. «Аладдин» снят так, что будет интересен не только маленьким ценителям кино. Добрый юмор, прекрасная музыка, захватывающие приключения – все это не даст заскучать ни на минуту зрителю любого возраста.

Гай Ричи хотел снять детское кино, а снимал криминальные комедии

К детскому кино Гай Ричи шел достаточно долго. Его режиссерский дебют состоялся еще в 1998 году, когда он снял ставшую культовой ленту «Карты, деньги, два ствола». Эта картина в стиле Квентина Тарантино сделала Гая чуть ли не известнейшим режиссером Великобритании наших дней.

Кадр из фильма "Аладдин"
Кадр из фильма «Аладдин»

Следующие его фильмы были так же далеки от сказок: в основном, Ричи снимал криминальные комедии, и они ему исключительно удавались.

А вообще, странно, что Ричи обратился к созданию сказки только сейчас. Ведь уже с рождения своего первого сына, Рокко, появившегося на свет в браке с певицей Мадонной в 2000 году, Гай говорил, что ему хочется снять фильм для детей, и это желание тем сильнее, чем больше времени он проводит с сыном.

С тех пор на свет с легкой руки Гая Ричи появился с десяток качественных картин. Все они стали известными и востребованными, но ни одна не предназначалась для детей.

Фильмы Гая Ричи всегда полны действия и приключений

Взять хотя бы Шерлока Холмса с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу в главных ролях. К слову, в 2020 году состоится премьера третьего фильма из этой серии приключений знаменитого сыщика и его верного друга. И, судя по всему, зрелище будет еще то.

Таким же стал и Аладдин. Можно предположить, что Ричи ждал, пока компьютерные технологии позволят качественно вывести на экран любые его задумки, и вот сейчас это стало возможным.

Хотя, уже в 2009 году Джеймс Кэмерон снял свой легендарный «Аватар», где фэнтезийные синие коты и их ездовые драконы выглядели не менее реалистично, нежели обычные актеры без грима.

В общем, Гай созрел для создания детского фильма только после рождения своего четвертого ребенка. В детях Ричи души не чает. В браке с моделью Джеки Эйнсли их у него трое: два мальчика Рафаэль (2011), Леви (2014) и дочь Ривка (2012). Что же, сейчас самое время для того, чтобы снять кино для детей.

Кадр из фильма "Аладдин"
Кадр из фильма «Аладдин»

Сюжет «Аладдина» не особо отличается от классического, но более зрелищный

Злобный и жадный визирь по имени Джафар пытается использовать всех и вся для достижения собственных целей. А цели – с размахом: не хочет быть визирь вечно вторым, амбиции не дают сидеть в тепле и не высовываться. Поэтому и ищет визирь как бы заполучить трон султана, золото и красавицу-жену в придачу.

По легендам, визирь находит Пещеру чудес, где спрятаны несметные сокровища. Но не они интересуют алчного чиновника, а лампа, в которой заключен древний Джинн, исполняющий желания хозяина лампы.

Только вот в пещеру может войти и выйти живым человек с чистой душой, а визирь прекрасно понимает, что к этой категории человечества он не относится. Но тут ему попадается наивный юноша, воришка по имени Аладдин. Угрозами и уговорами визирь принуждает юношу войти в пещеру и принести ему лампу.

Но когда желаемое уже в руках визиря, он вместо вознаграждения сталкивает мальчишку назад в пещеру, которую заполняет лава. В последнюю секунду перед тем, как врата пещеры захлопнулись, Аладдин успевает выхватить лампу из рук подлеца.

Кадр из фильма "Аладдин"
Кадр из фильма «Аладдин»

Нечаянно он освобождает Джинна, и вот тут и начинается самое интересное… Джинн в исполнении несколько располневшего, но от того не менее смешного и динамичного Уилла Смита, втягивает парнишку в кучу приключений. Они, в конце концов, и приведут его к мечте – девушке, с которой он хочет провести остаток дней.

Только вот она не торговка на рынке, а дочь султана, принцесса Жасмин. Свободолюбивая принцесса полна протеста против действующих традиций и хочет выйти замуж исключительно по любви. Этой любовью становится воришка-оборванец. Впрочем, как мы узнаем позже, чутье принцессы сработало правильно и без привычного материального обеспечения она не останется.

Веселой компании предстоит пройти через множество опасностей на пути к счастью, но все образуется, как и должно быть в добрых хороших вечных сказках. Даже Джинн обретет свободу и сможет устроить свою личную жизнь. А уж в оригинале сказки этого и вовсе не было.

Отзывы зрителей

Зрители фильм восприняли неоднозначно. Кого-то картина насторожила своей театральщиной и рьяным желанием понравиться зрителю. А кому-то сюжет сказки пришелся по вкусу. Мы собрали самые интересные, на наш взгляд, отзывы.

Кентервильское привидение: «Это смесь «Зиты и Гиты» и театрального капустника, танцы смотрятся неловко и хромают с технической точки зрения. Несмотря на это, желание прихлопывать, притопывать и подпевать возникает во время просмотра неоднократно. Да и Джинн в исполнении Уилла Смитта, к которому было много вопросов после трейлера, заставляет несколько раз искренне улыбнуться. Если уж суждено было этому фильму состояться, то кому ещё, после Робина Уильямса, можно было доверить эту роль».

Тиррувилеиядаль: «К визуальной составляющей нового «Аладдина» претензий, по сути, нет — всё очень красиво, сочно, картинка радует глаз, стилистика клипового монтажа, которую так любит режиссёр, здесь присутствует в достаточном количестве. К создателям спецэффектов также вопросов не возникает, синий Уилл Смит и всё остальное красочное CGI выглядит весьма достойно, каких-то явных косяков глаз не цепляет при просмотре».

Дикий Пушистик: «Увы, Жасмин и Аладдин особо не блеснули. Средние они какие-то. И оба однозначно проигрывают в харизме своим прототипам из мультика. Но самый лютый трэш случился с Джафаром. В оригинальной сказке тот был сильный и страшный злодей, а здесь… А здесь мы видим какого-то слабовольного истерика, играющего роль страшного злодея».

КарикДельвинь: «Костюмы были шикарные, а вот декорации дешёвые, снято все в одном павильоне с одним и теми же стенами с разных ракурсов. Создавалось впечатление, что Аграба очень маленький, но густонаселенный город, вернее посёлок городского типа, в котором по ошибке образовался султанат».

blagor: «Мне понравилась музыка. Саундтрек превосходен, жаль, конечно, что дубляж убивает красоту слов, некоторые песни и вовсе спеты в стиле рекламы сотовой связи, когда не разобрать ни слова. Однако рекомендуется выбрать залы с хорошим звуком».

rn21:«Напрягало в фильме, кроме составляющей мюзикла, только одно — линия феминизма, которая просто дико вырывалась из повествования. Вот всё это про сильных независимых угнетенных женщин… Смотрелось смешно, нелепо и комично».

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Зрители о новом фильме про Аладдина: «Это смесь «Зиты и Гиты» и театрального капустника»
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