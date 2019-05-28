Зрители о новом фильме про Аладдина: «Это смесь «Зиты и Гиты» и театрального капустника»

Романтическая история о любви простого воришки и красавицы-принцессы, снятая со всем присущим Гаю Ричи эпатажем, озорством и зрелищностью, стала событием на большом экране.

Премьера в России состоялась 23 мая, так что остается всего несколько дней, чтобы прекрасно провести время в кинотеатре с детьми. «Аладдин» снят так, что будет интересен не только маленьким ценителям кино. Добрый юмор, прекрасная музыка, захватывающие приключения – все это не даст заскучать ни на минуту зрителю любого возраста.

Гай Ричи хотел снять детское кино, а снимал криминальные комедии

К детскому кино Гай Ричи шел достаточно долго. Его режиссерский дебют состоялся еще в 1998 году, когда он снял ставшую культовой ленту «Карты, деньги, два ствола». Эта картина в стиле Квентина Тарантино сделала Гая чуть ли не известнейшим режиссером Великобритании наших дней.

Следующие его фильмы были так же далеки от сказок: в основном, Ричи снимал криминальные комедии, и они ему исключительно удавались.

А вообще, странно, что Ричи обратился к созданию сказки только сейчас. Ведь уже с рождения своего первого сына, Рокко, появившегося на свет в браке с певицей Мадонной в 2000 году, Гай говорил, что ему хочется снять фильм для детей, и это желание тем сильнее, чем больше времени он проводит с сыном.

С тех пор на свет с легкой руки Гая Ричи появился с десяток качественных картин. Все они стали известными и востребованными, но ни одна не предназначалась для детей.

Фильмы Гая Ричи всегда полны действия и приключений

Взять хотя бы Шерлока Холмса с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу в главных ролях. К слову, в 2020 году состоится премьера третьего фильма из этой серии приключений знаменитого сыщика и его верного друга. И, судя по всему, зрелище будет еще то.

Таким же стал и Аладдин. Можно предположить, что Ричи ждал, пока компьютерные технологии позволят качественно вывести на экран любые его задумки, и вот сейчас это стало возможным.

Хотя, уже в 2009 году Джеймс Кэмерон снял свой легендарный «Аватар», где фэнтезийные синие коты и их ездовые драконы выглядели не менее реалистично, нежели обычные актеры без грима.

В общем, Гай созрел для создания детского фильма только после рождения своего четвертого ребенка. В детях Ричи души не чает. В браке с моделью Джеки Эйнсли их у него трое: два мальчика Рафаэль (2011), Леви (2014) и дочь Ривка (2012). Что же, сейчас самое время для того, чтобы снять кино для детей.

Сюжет «Аладдина» не особо отличается от классического, но более зрелищный

Злобный и жадный визирь по имени Джафар пытается использовать всех и вся для достижения собственных целей. А цели – с размахом: не хочет быть визирь вечно вторым, амбиции не дают сидеть в тепле и не высовываться. Поэтому и ищет визирь как бы заполучить трон султана, золото и красавицу-жену в придачу.

По легендам, визирь находит Пещеру чудес, где спрятаны несметные сокровища. Но не они интересуют алчного чиновника, а лампа, в которой заключен древний Джинн, исполняющий желания хозяина лампы.

Только вот в пещеру может войти и выйти живым человек с чистой душой, а визирь прекрасно понимает, что к этой категории человечества он не относится. Но тут ему попадается наивный юноша, воришка по имени Аладдин. Угрозами и уговорами визирь принуждает юношу войти в пещеру и принести ему лампу.

Но когда желаемое уже в руках визиря, он вместо вознаграждения сталкивает мальчишку назад в пещеру, которую заполняет лава. В последнюю секунду перед тем, как врата пещеры захлопнулись, Аладдин успевает выхватить лампу из рук подлеца.

Нечаянно он освобождает Джинна, и вот тут и начинается самое интересное… Джинн в исполнении несколько располневшего, но от того не менее смешного и динамичного Уилла Смита, втягивает парнишку в кучу приключений. Они, в конце концов, и приведут его к мечте – девушке, с которой он хочет провести остаток дней.

Только вот она не торговка на рынке, а дочь султана, принцесса Жасмин. Свободолюбивая принцесса полна протеста против действующих традиций и хочет выйти замуж исключительно по любви. Этой любовью становится воришка-оборванец. Впрочем, как мы узнаем позже, чутье принцессы сработало правильно и без привычного материального обеспечения она не останется.

Веселой компании предстоит пройти через множество опасностей на пути к счастью, но все образуется, как и должно быть в добрых хороших вечных сказках. Даже Джинн обретет свободу и сможет устроить свою личную жизнь. А уж в оригинале сказки этого и вовсе не было.

Отзывы зрителей

Зрители фильм восприняли неоднозначно. Кого-то картина насторожила своей театральщиной и рьяным желанием понравиться зрителю. А кому-то сюжет сказки пришелся по вкусу. Мы собрали самые интересные, на наш взгляд, отзывы.

Кентервильское привидение : «Это смесь «Зиты и Гиты» и театрального капустника, танцы смотрятся неловко и хромают с технической точки зрения. Несмотря на это, желание прихлопывать, притопывать и подпевать возникает во время просмотра неоднократно. Да и Джинн в исполнении Уилла Смитта, к которому было много вопросов после трейлера, заставляет несколько раз искренне улыбнуться. Если уж суждено было этому фильму состояться, то кому ещё, после Робина Уильямса, можно было доверить эту роль».

Тиррувилеиядаль: «К визуальной составляющей нового «Аладдина» претензий, по сути, нет — всё очень красиво, сочно, картинка радует глаз, стилистика клипового монтажа, которую так любит режиссёр, здесь присутствует в достаточном количестве. К создателям спецэффектов также вопросов не возникает, синий Уилл Смит и всё остальное красочное CGI выглядит весьма достойно, каких-то явных косяков глаз не цепляет при просмотре».

Дикий Пушистик: «Увы, Жасмин и Аладдин особо не блеснули. Средние они какие-то. И оба однозначно проигрывают в харизме своим прототипам из мультика. Но самый лютый трэш случился с Джафаром. В оригинальной сказке тот был сильный и страшный злодей, а здесь… А здесь мы видим какого-то слабовольного истерика, играющего роль страшного злодея».

КарикДельвинь: «Костюмы были шикарные, а вот декорации дешёвые, снято все в одном павильоне с одним и теми же стенами с разных ракурсов. Создавалось впечатление, что Аграба очень маленький, но густонаселенный город, вернее посёлок городского типа, в котором по ошибке образовался султанат».

blagor: «Мне понравилась музыка. Саундтрек превосходен, жаль, конечно, что дубляж убивает красоту слов, некоторые песни и вовсе спеты в стиле рекламы сотовой связи, когда не разобрать ни слова. Однако рекомендуется выбрать залы с хорошим звуком».