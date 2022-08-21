10 лучших фильмов с Анджелиной Джоли

Рейтинг составлен на основе оценок американских критиков.
Анджелина Джоли

Анджелина Джоли. Фото: Global Look Press

Анджелина Джоли – живая легенда Голливуда. Ее фильмография насчитывает более 40 картин, многие из которых уже стали культовыми.

Мы собрали для вас топ-10 лучших работ актрисы в кино, основываясь на совокупных оценках критиков (в процентах) на сайте RottenTomatoes. И «Малефисента» в этот рейтинг даже не вошла.

  • 10 место - «В краю крови и меда» 2011 года – 57% (Джоли не снималась, но выступила режиссером и сценаристом проекта);
  • 9 место – «Мистер и миссис Смит» 2005 года – 59%;
  • 8 место – «Превратности любви» 1998 года – 60%;
  • 7 место – «Те, кто желает мне смерти» 2021 года – 62%;
  • 6 место – «Солт» 2010 года – 62%;
  • 5 место – «Подмена» 2008 года – 69%;
  • 4 место – «Небесный Капитан и мир будущего» 2004 года – 70%;
  • 3 место – «Особо опасен» 2008 года – 71% (там еще снимался Константин Хабенский);
  • 2 место – «Ее сердце» 2007 года – 79%;
  • 1 место – «Джиа» 1998 года – 93% (там еще есть памятная эротическая сцена).

А какой ваш самый любимый фильм с Анджелиной Джоли?

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