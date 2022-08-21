10 лучших фильмов с Анджелиной Джоли

Анджелина Джоли – живая легенда Голливуда. Ее фильмография насчитывает более 40 картин, многие из которых уже стали культовыми.

Мы собрали для вас топ-10 лучших работ актрисы в кино, основываясь на совокупных оценках критиков (в процентах) на сайте RottenTomatoes. И «Малефисента» в этот рейтинг даже не вошла.