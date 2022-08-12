В зоомагазинах запретят продавать кошек и собак

В России собираются серьезно реформировать сферу зоомагазинов и птичьих рынков. У них отберут право торговать крупными животными — в частности, собаками и кошками.

«Торговля мелкими животными — к примеру, грызунами, рыбками и попугайчиками — в зоомагазинах и на птичьих рынках по-прежнему будет разрешена, — цитирует председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова «Парламентская газета». — А вот кошек и собак можно будет продавать только через специальные питомники, где для них смогут создать все необходимые условия».