СТС подарил жирафу телеэкран и угостил животное блюдом от Бельковича

Канал СТС решил взять шефство над кенийским жирафом Липой из Московского зоопарка и организовать для животного персональную телезону прямо напротив вольера. Полутораметровый диджитал-экран с дневными и ночными роликами канала установили на высоте четырех метров — как раз на уровне глаз длинношеей красавицы.

По этому случаю ведущий шоу «ПроСТО кухня» Александр Белькович приготовил для Липы сэндвич-башню из продуктов, которые входят в ежедневное меню жирафа: овощей, фруктов, хлеба и травы.

«Теперь я знаю, что ответить на вопрос про самое необычное блюдо в карьере, — шутит телеповар. — Готовить для жирафа — это что-то новенькое, поэтому вызов принял с азартом. Важно было учесть не только рацион Липы, но и ее в буквальном смысле зверский аппетит. Ведь на еду жирафы тратят от шестнадцати до двадцати часов в сутки».

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