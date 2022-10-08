Смешные животные, которые помогут отвлечься

Каждому человеку на земле хочется, чтобы его любили. И чтобы, полюбив раз, любили всегда-всегда, невзирая ни на что. Так умеют только они - наши домашние питомцы. Конечно, они ждут от нас сахарную косточку, внеплановую порцию корма, новый пищащий мячик... Но любят нас все-таки не за это. А просто так, бескорыстно и беззаветно.

И мы это очень ценим, прощаем испорченные тапочки и разоренные цветочные горшки. Ведь нет ничего ценнее любви! Особенно, когда она взаимна...На этих снимках самые обычные домашние животные, которые не делают ничего сверхъестественного. Но посмотрите, сколько доброты и любви они излучают. Перед вами лишь некоторые из работ финалистов известного фотоконкурса Comedy Pet Photo. Всю подборку ищите на сайте www.comedypetphoto.com.

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