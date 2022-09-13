Россиянам предложили пожертвовать деньги на спасение белых медведей

После истории с белым мишкой, спасенным на острове Диксон в Красноярском крае, Фонд национальной природы, учрежденный по инициативе гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой, открыл сбор средств на помощь и спасение белых медведей.

«За судьбой мишки наблюдают тысячи людей по всей стране. Многие пишут нам о том, что хотели бы ему как-то помочь. Но о нем заботятся специалисты зоопарка — опытнейшие ветврачи и зоологи. А вот другим медведям очень даже нужна наша забота! — сообщил фонд 13 сентября. — Поэтому для всех неравнодушных мы решили открыть сбор средств. Все собранные деньги пойдут на помощь и спасение белых медведей».

Пожертвовать средства на защиту белых медведей можно здесь.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Добавим, что 6 сентября медведя, спасенного с острова Диксон, привезли в Московский зоопарк. Животное было доставлено в крайне тяжелом состоянии, включая парез задних конечностей и обезвоживание. Рентген, сделанный в зоопарке, показал множественные огнестрельные ранения разного диаметра.

Сейчас зверь чувствует себя хорошо, но его задние лапы по-прежнему остаются неподвижны. По заключению невролога, из-за полученных травм медведь не сможет ходить.

Кстати, вот видео с ним, опубликованное Светланой Акуловой.