Уход за сфинксами: одежда и купание — советы ветеринара

Ветеринар Кристина Шамина поделилась с читателями Teleprogramma.pro своими советами по уходу за котами породы сфинкс. Одни из наиболее часто задаваемых вопросов: нужно ли одевать сфинксов в специальную одежду и как часто их нужно мыть?

«Если вы собираетесь гулять со своим питомцем на улице, где прохладно или даже холодно, то одежда для сфинксов может быть полезна. Однако не стоит забывать о золотой середине. Не стоит выводить животное на улицу при температуре ниже −15 градусов, лучше оставить его дома или позаботиться о том, чтобы минимизировать «голые» участки тела», — сказала Кристина Шамина.

Что касается купания сфинксов, то здесь нет однозначного ответа. Некоторые владельцы моют своих питомцев каждые три дня, другие — раз в три недели или даже раз в два месяца. Ветеринар считает, что оптимальной частотой купания является раз в две недели. Однако стоит учитывать индивидуальные особенности каждого животного: его запах и степень загрязнения кожи.

«Я не сторонник частого купания сфинксов. Считаю, что мыть их нужно по мере необходимости, учитывая запах и загрязненность кожи. Но не стоит перебарщивать», — добавила Кристина Шамина.

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