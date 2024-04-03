В зоопарке Ростова-на-Дону научили ухаживать за хомяком, чтобы он долго жил

Хомяк. Фото: паблик зоопарка Ростова-на-Дону в соцсети «ВКонтакте»

Есть правила в питании и выгуле.

Сейчас многие любят заводить себе питомцев, их часто выпрашивают дети. Родители же отдают предпочтение малому, к примеру, хомячкам. Сотрудники зоопарка Ростова-на-Дону научили, как правильно нужно ухаживать за крохотным питомцем, который появился в доме.

Самое хорошее жилище для них — просторный аквариум или клетка с металлическими прутьями. В таком домике обязательно должно быть «гнездо» с крышей и беговое колесо.

Ни в коем случае нельзя заселять хомяка в пластиковую или деревянную коробку. Дело в том, что они их быстро прогрызают.

Чем кормить хомяка:

  • зерносмесь;
  • сухари;
  • корнеплоды;
  • фрукты;
  • зелень;
  • творог;
  • вареное мясо;
  • насекомые.

В ростовском зоопарке отметили, что самец и самка могут быть в одной клетке только в период спаривания.

Хозяевам стоит учитывать, что хомяк — равнинное животное, поэтому у особи часто не бывает страха высоты. Хомяк может легко спрыгнуть со стола и даже балкона, поэтому нужно быть внимательными.

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Источник: паблик зоопарка Ростова-на-Дону в соцсети «ВКонтакте».

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