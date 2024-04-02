Домашний новосибирский енот Степка неделю не хочет возвращаться к подружке Айке

Под Новосибирском ищут енота Степку, который сбежал от своей подружки Айки. О пропаже зверька сообщила хозяйка питомца Евгения.

Несмотря на то, что енот на воле около недели, владелица не теряет надежды, что он все же вернется в семью.

Степка жил в СНТ «Заречное», которое находится за поселком Боровой, под Бердском. Для пары животных был обустроен специальный вольер, из которого хищник и сбежал по весне.