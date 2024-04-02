Домашний новосибирский енот Степка неделю не хочет возвращаться к подружке Айке

Под Новосибирском ищут енота Степку, который сбежал от своей подружки Айки. О пропаже зверька сообщила хозяйка питомца Евгения.
Несмотря на то, что енот на воле около недели, владелица не теряет надежды, что он все же вернется в семью.
Степка жил в СНТ «Заречное», которое находится за поселком Боровой, под Бердском. Для пары животных был обустроен специальный вольер, из которого хищник и сбежал по весне.
«Всю зиму они зимовали там. Я прихожу их вечером кормить с фонариком, дырку не прикрыла в вольере. И он выбежал. Видимо, я как-то расслабилась, дверки вольера перестала закрывать, он как-то улизнул», — делится Евгения.
Енот. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.
Никто из чата СНТ не видел бродящего по своему участку енота.
Хозяйка сама заметила питомца, который не стал уходить далеко от дома, но жить со своей парой он не хочет. Степка гуляет, даже подходит к крыльцу дома, но не дается хозяйке, чтобы она вернула его в вольер.
«Он спит где-то, а поздно вечером выходит и ходит по территории», — рассказывает женщина.
Судя по всему, Степка еще не нагулялся, но Евгения верит, что он вернется к своей подружке Айке, которая уже соскучилась по нему.
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Источник: ngs.ru.