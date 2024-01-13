Что известно о маленькой панде из Московского зоопарка - просто чудо

Фото: Агенство «Москва»

24 января маленькой панде из Московского зоопарка исполнится 5 месяцев. Это ее история в картинках.

Кроха весом 150 г родилась 24 августа прошлого года. Этому предшествовала напряженная работа зоологов - не так-то просто подружить панд, чтобы они захотели стать родителями.

Фото: Агенство «Москва»

Из Китая помогать российским коллегам приехал эксперт из Исследовательского центра по сохранению больших панд Ву Кай. Он пробыл в Москве несколько месяцев. 

Фото: Агенство «Москва»

Малышка быстро набирала вес на густом мамином молоке.

Фото: Московский зоопарк/ТАСС

Глаза у маленькой панды открылись через 42 дня после рождения.

Фото: Московский зоопарк/ТАСС

Через 3 месяца маленькая панда весила уже около 5 кг. И ее страшно заинтересовала мамина еда - свежий бамбук.

Фото: Агенство «Москва»

Осмелевшая девчушка недавно сделала свой первый «кусь» - попыталась укусить сотрудника зоопарка, чем здорово его повеселила.

Фото: Агенство «Москва»

Регулярные осмотры малышки продолжаются и после отъезда китайского зоолога.

Фото: Агенство «Москва»

Самец Жуи и самка Диндин поселились в Москве в 2019 году - Китай передал их нам на 15 лет в честь 70-летия установления дипломатических отношений с Россией.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/mos.ru

Диндин нежно заботится о дочурке. У нее до сих пор нет имени - его выбирают москвичи из предложенных Китаем вариантов на сайте «Активный гражданин». На момент подписания этого номера лидировал вариант Катюша (в Китае очень любят нашу песню с таким названием). 

Фото: Агенство «Москва»

В Московском зоопарке панда растет в заботе и ласке.

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