Что известно о маленькой панде из Московского зоопарка - просто чудо

Кроха весом 150 г родилась 24 августа прошлого года. Этому предшествовала напряженная работа зоологов - не так-то просто подружить панд, чтобы они захотели стать родителями.
Фото: Агенство «Москва»
Из Китая помогать российским коллегам приехал эксперт из Исследовательского центра по сохранению больших панд Ву Кай. Он пробыл в Москве несколько месяцев.
Фото: Агенство «Москва»
Малышка быстро набирала вес на густом мамином молоке.
Фото: Московский зоопарк/ТАСС
Глаза у маленькой панды открылись через 42 дня после рождения.
Фото: Московский зоопарк/ТАСС
Через 3 месяца маленькая панда весила уже около 5 кг. И ее страшно заинтересовала мамина еда - свежий бамбук.
Фото: Агенство «Москва»
Осмелевшая девчушка недавно сделала свой первый «кусь» - попыталась укусить сотрудника зоопарка, чем здорово его повеселила.
Фото: Агенство «Москва»
Регулярные осмотры малышки продолжаются и после отъезда китайского зоолога.
Фото: Агенство «Москва»
Самец Жуи и самка Диндин поселились в Москве в 2019 году - Китай передал их нам на 15 лет в честь 70-летия установления дипломатических отношений с Россией.
Фото: портал мэра и правительства Москвы/mos.ru
Диндин нежно заботится о дочурке. У нее до сих пор нет имени - его выбирают москвичи из предложенных Китаем вариантов на сайте «Активный гражданин». На момент подписания этого номера лидировал вариант Катюша (в Китае очень любят нашу песню с таким названием).
Фото: Агенство «Москва»
В Московском зоопарке панда растет в заботе и ласке.