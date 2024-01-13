Что известно о маленькой панде из Московского зоопарка - просто чудо

Диндин нежно заботится о дочурке. У нее до сих пор нет имени - его выбирают москвичи из предложенных Китаем вариантов на сайте «Активный гражданин». На момент подписания этого номера лидировал вариант Катюша (в Китае очень любят нашу песню с таким названием).