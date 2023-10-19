Если у кошки меняется цвет носа: не игнорируйте этот сигнал

Внимательные хозяева кошек замечают, что нос их питомцев может менять свой оттенок в различных обстоятельствах – становиться то ярче, то бледнее.

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Причины могут крыться в эмоциональном состоянии, самочувствии животного, а также температуры окружающей среды. При этом не всегда стоит беспокоиться.

Кошка может просто разыграться и почувствовать эмоциональный всплеск, из-за чего у нее повысится давление, и нос станет ярче, это нормально.

А вот в холоде носы кошек обычно светлеют. В жару же становятся насыщенно-розовыми. Это кровеносные сосуды сужаются и расширяются под действием разных температур.

Если же у вашей кошки нос бледный постоянно, значит у нее проблемы с кровеносной системой.

Если появился синюшный оттенок, то не исключена нехватка кислорода в тканях и внутренних органах, а также проблемы с гемоглобином.

И вот тут точно нужно поспешить к ветеринару за помощью.

Источник: belnovosti.by