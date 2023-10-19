Зачем кошка держит хвост трубой: это сигнал для человека, прислушайтесь

Кошки не могут разговаривать с людьми на их языке, однако каждый из нас может узнать о питомцах многое, наблюдая за их поведением.

Коты очень многое могут сказать только одним своим хвостом. Наверняка вы замечали, что иногда эти животные держат хвост трубой. Это знак того, что они в добром расположении духа, с ними происходит нечто хорошее.