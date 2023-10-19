Зачем кошка держит хвост трубой: это сигнал для человека, прислушайтесь

Кошки не могут разговаривать с людьми на их языке, однако каждый из нас может узнать о питомцах многое, наблюдая за их поведением.
Коты очень многое могут сказать только одним своим хвостом. Наверняка вы замечали, что иногда эти животные держат хвост трубой. Это знак того, что они в добром расположении духа, с ними происходит нечто хорошее.
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Кошки задирают свои хвост вверх, когда их зовут есть. Или когда пришел хозяин, подходя к нему, они таким образом приветствуют его и говорят, что рады видеть.
Также коты держат хвосты трубой, когда победили в дворовой схватке или поймали мышь и с восторгом тащат ее к порогу дома, чтобы поделиться добычей с людьми.
А вот если питомцы виляют хвостом из стороны в сторону, значит, они рассержены, а не испытывают восторг. С собаками все наоборот.
Источник: belnovosti.by