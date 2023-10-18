Как убрать из кошачьего лотка вонючий белый налет: трюк с кипятком — все само отошло

Хозяева кошек знают проблему появления белого налета в лотке не на словах. Он образуется в туалете животного обязательно, даже при системной его уборке.
Это остатки мочевого камня, которые прочно въедаются в пластик.
Помимо того, что портится вид изделия, лоток из-за налета начинает источать ничем неистребимый неприятный запах.
Щетка, сода и другие средства часто не помогают в решении проблемы. Однако выход есть.
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Очень быстро, просто и начисто убирает белый налет обычный кислородный отбеливатель.
Насыпьте его в лоток в объеме двух столовых ложек и залейте кипятком. Вы увидите пену, так и должно быть. Через полчаса в перчатках при помощи щетки уберите наслоения со стенок. Они быстро отойдут, вонь исчезнет!
Источник: Telegram-канал «Горничная».