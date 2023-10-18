Как убрать из кошачьего лотка вонючий белый налет: трюк с кипятком — все само отошло

Хозяева кошек знают проблему появления белого налета в лотке не на словах. Он образуется в туалете животного обязательно, даже при системной его уборке.

Это остатки мочевого камня, которые прочно въедаются в пластик.

Помимо того, что портится вид изделия, лоток из-за налета начинает источать ничем неистребимый неприятный запах.

Щетка, сода и другие средства часто не помогают в решении проблемы. Однако выход есть.