Как пара амурских тигров попала в Ростовский зоопарк

Амурский тигр. Фото: Teleprogramma.pro

И как сейчас чувствуют себя Устин и Услада.

Рассказываем в видео, как живут амурские тигры Устин и Услада в Ростовском зоопарке, куда они попали каждый своим путем. Вообще, за 50 лет в этом зоосаде вырастили более 30 тигрят!

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