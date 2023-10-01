Как пара амурских тигров попала в Ростовский зоопарк

Рассказываем в видео, как живут амурские тигры Устин и Услада в Ростовском зоопарке, куда они попали каждый своим путем. Вообще, за 50 лет в этом зоосаде вырастили более 30 тигрят!
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Амурский тигр. Фото: Teleprogramma.pro
Рассказываем в видео, как живут амурские тигры Устин и Услада в Ростовском зоопарке, куда они попали каждый своим путем. Вообще, за 50 лет в этом зоосаде вырастили более 30 тигрят!
Подпишитесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».