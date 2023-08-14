Названы восемь пород кошек, которых разрешается заводить аллергикам

Кошек любят все, но некоторые не могут позволить себе завести это милое пушистое животное. Все дело — в аллергии: те, кто ей подвержен, могут серьезно пострадать из-за кошачьей шерсти. И все же это не приговор: существуют породы кошек, которые доставят радость даже аллергикам — причем без всякого вреда для здоровья.

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К безопасным породам относятся сибирская, бенгальская и русская голубая кошки, а также — балийская и ориентальная кошка. Добавьте к списку сфинксов, корниш-рексов и девон-рексов — и вы получите простор для выбора домашнего питомца.

По материалам издания vnimanie.prо и petmd