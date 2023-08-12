Как купаются слоны в Ростовском зоопарке

И большая проказница Юма - не исключение. Посмотрите, как справляется с жарой и зноем слониха, проживающая в Ростовском зоопарке. А если хотите познакомиться с ней лично - приходите в гости.
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Слон. Фото: кадр из видео
И большая проказница Юма - не исключение. Посмотрите, как справляется с жарой и зноем слониха, проживающая в Ростовском зоопарке. А если хотите познакомиться с ней лично - приходите в гости.
Подпишитесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».