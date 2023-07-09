Как делают педикюр слонам в Ростовском зоопарке

Педикюр для слонов. Фото: кадр из видео

На ноги слонов приходится огромная нагрузка, поэтому этот уход очень важен.

Рассказываем и показываем, как слонам в Ростовском зоопарке обрабатывают ноги. Спойлер: в вольерах есть специальные окошки, в которые животные просовывает свои конечности для очистки.

 

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