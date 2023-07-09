Как делают педикюр слонам в Ростовском зоопарке

Рассказываем и показываем, как слонам в Ростовском зоопарке обрабатывают ноги. Спойлер: в вольерах есть специальные окошки, в которые животные просовывает свои конечности для очистки.
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Педикюр для слонов. Фото: кадр из видео
Рассказываем и показываем, как слонам в Ростовском зоопарке обрабатывают ноги. Спойлер: в вольерах есть специальные окошки, в которые животные просовывает свои конечности для очистки.
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