Московских дачников попросили помочь ядовитым змеям

Московский зоопарк обратился к посетителям с необычной просьбой – помочь ядовитым змеям. Пресмыкающимся нужен красивый антураж, по которому они будут ползать.
«Герпетологи просят: если есть возможность, принимаем мелкие и среднеразмерные симпатичные ветки/коряги с дач и прочее для декорирования террариумов на выставке ядовитых змей», - написала в Telegram директор зоопарка Светлана Акулова.
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Интересно, по каким критериям будет определяться симпатичной той или иной коряги. Возможно, для вас это мешающее полено на даче, а для зоопарка - прекрасный выставочный образец. От змей заранее с-с-с-с-спасибо.