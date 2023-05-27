Ученые составили рейтинг самых дружелюбных и недружелюбных пород собак

Ищем самых дружелюбных питомцев. Фото: Global Look Press

Кому-то нужен общительный и веселый питомец, а кому-то подойдет та самая «осторожно, злая собака».

Выбираете собаку, но не знаете, на какой породе остановиться? Хотите себе преданного друга, который станет настоящим членом семьи? Тогда вам в помощь результаты недавнего исследования ученых из Университета Хельсинки.

Они обработали данные 11 тысяч четвероногих 300 разных пород и составили топы самых дружелюбных собак и наоборот.

Самые дружелюбные породы:

  1. бультерьеры;
  2. пудели Тикап;
  3. золотистые ретриверы;
  4. джек-рассел-терьеры;
  5. таксы;
  6. собаки-брахицефалы;
  7. уиппеты;
  8. китайские хохлатые;
  9. немецкие шпицы;
  10. ретриверы / подружейные собаки.

Самые недружелюбные собаки:

  1. собаки-охранники (livestock guardian dogs);
  2. азиатские аборигенные породы;
  3. аборигенные борзые;
  4. лайки;
  5. ездовые собаки;
  6. пинчеры / шнауцеры;
  7. немецкие овчарки;
  8. новошотландские ретриверы;
  9. срендеевропейские пастушьи собаки;
  10. короткошерстные колли.

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Также финские ученые выяснили, что самки обычно бывают общительнее самцов, а молодые собаки гораздо дружелюбнее взрослых. Исследователи рекомендуют поскорее социализировать своих питомцев и знакомить их с другими людьми – так песики будут добрее.

Полный рейтинг опубликован на сайте Daily Mail.

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