Ученые составили рейтинг самых дружелюбных и недружелюбных пород собак

Выбираете собаку, но не знаете, на какой породе остановиться? Хотите себе преданного друга, который станет настоящим членом семьи? Тогда вам в помощь результаты недавнего исследования ученых из Университета Хельсинки.

Они обработали данные 11 тысяч четвероногих 300 разных пород и составили топы самых дружелюбных собак и наоборот.

Самые дружелюбные породы:

бультерьеры; пудели Тикап; золотистые ретриверы; джек-рассел-терьеры; таксы; собаки-брахицефалы; уиппеты; китайские хохлатые; немецкие шпицы; ретриверы / подружейные собаки.

Самые недружелюбные собаки:

собаки-охранники (livestock guardian dogs); азиатские аборигенные породы; аборигенные борзые; лайки; ездовые собаки; пинчеры / шнауцеры; немецкие овчарки; новошотландские ретриверы; срендеевропейские пастушьи собаки; короткошерстные колли.

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