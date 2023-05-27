Ученые составили рейтинг самых дружелюбных и недружелюбных пород собак

Выбираете собаку, но не знаете, на какой породе остановиться? Хотите себе преданного друга, который станет настоящим членом семьи? Тогда вам в помощь результаты недавнего исследования ученых из Университета Хельсинки.
Они обработали данные 11 тысяч четвероногих 300 разных пород и составили топы самых дружелюбных собак и наоборот.
Самые дружелюбные породы:
- бультерьеры;
- пудели Тикап;
- золотистые ретриверы;
- джек-рассел-терьеры;
- таксы;
- собаки-брахицефалы;
- уиппеты;
- китайские хохлатые;
- немецкие шпицы;
- ретриверы / подружейные собаки.
Самые недружелюбные собаки:
- собаки-охранники (livestock guardian dogs);
- азиатские аборигенные породы;
- аборигенные борзые;
- лайки;
- ездовые собаки;
- пинчеры / шнауцеры;
- немецкие овчарки;
- новошотландские ретриверы;
- срендеевропейские пастушьи собаки;
- короткошерстные колли.
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Также финские ученые выяснили, что самки обычно бывают общительнее самцов, а молодые собаки гораздо дружелюбнее взрослых. Исследователи рекомендуют поскорее социализировать своих питомцев и знакомить их с другими людьми – так песики будут добрее.
Полный рейтинг опубликован на сайте Daily Mail.