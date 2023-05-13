Где здесь туалет: как отучить кошку метить углы в доме - совет ветеринара

Ветеринар поделился способом, как отучить вашу кошку метить углы в вашем доме. Пусть ходит справлять нужду в лоток, а неразрешенные для этого места, которые она облюбовала, нужно обработать средством, что легко готовится в домашних условиях.

Коты не любят запах цитрусовых. Поэтому берем апельсин, нарезаем его на мелкие кусочки, заливаем их кипятком и даем настояться несколько часов. В полученный настой выжимаем сок лимона, а затем добавляем немного жидкого мыла.