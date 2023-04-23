7 мифов о кошках, в которые не стоит верить

Миф 1. Кошки могут долго обходиться без компании
Многие хозяева убеждены, что кошки — независимые существа, которые в отличие от собак не требуют много внимания. Но на самом деле котики тоже ценят общество человека и нуждаются в ласке. Специалисты считают, что питомца можно оставлять в одиночестве максимум на 24 часа — и даже такой срок слишком велик для некоторых животных.
Важно учитывать состояние здоровья кошки, ее характер, активность и возраст. Например, маленького котенка, которого нужно кормить три-четыре раза в день, точно не стоит надолго оставлять без присмотра. Некоторые кошки сталкиваются с тревогой разлуки: начинают много мяукать, отказываться от еды и воды, мочиться в неподходящих местах, рвать, чрезмерно вылизываться, царапать диван. Чтобы питомец не грустил, пока вас нет дома, создайте ему пространство для игр. Также важно уделять котику хотя бы 10 минут внимания в день.
Миф 2. Молоко полезно для котов
Большинство кошек не переносят содержащуюся в молоке лактозу, потому что в их кишечнике нет фермента для ее переваривания. Напиток может вызвать у животных рвоту, диарею и боль в животе. А еще молоко жирное. Выпить целое блюдце для кошки — все равно, что для человека съесть в одиночку 30‑сантиметровую пиццу. Если подкармливать питомца молоком регулярно, это может вызвать у него серьезные проблемы с весом.
Единственная ситуация, когда животному стоит давать молоко — это когда требуется вырастить котенка, который по какой‑то причине остался без матери. Но в этом случае лучше выбрать специальную молочную смесь для кошек. А взрослому питомцу достаточно чистой питьевой воды.
Миф 3. Котов нужно выпускать на улицу погулять
Домашние кошки в среднем живут 15–17 лет, а бездомные — всего 2–5. То есть, городская среда вовсе не безопасна для животного. Оно может попасть под колеса машины, съесть испорченные продукты, подраться с другими котами или собаками. А если у него нет прививок, велик риск заболеть.
Если у вас активный питомец, и вы уверены, что ему понравится на улице, выводите его на прогулку на поводке, который закрепляется на шее и груди. Дайте кошке время, чтобы привыкнуть к новому аксессуару, а потом выберите безопасную площадку на открытом воздухе, которую питомец может исследовать. Прежде чем начинать прогулки, обработайте шерсть любимца от блох и сделайте ему прививки. Необходимый минимум — вакцина от бешенства и комплексная прививка от вирусных заболеваний.
Миф 4. Из‑за кастрации коты быстро толстеют
Как и люди, животные набирают лишние килограммы, когда много едят и мало двигаются. Стерилизация или кастрация на это не влияют. Скорее всего, миф возник из‑за того, что операцию проводят уже подросшим питомцам. Они не нуждаются в таком количестве калорий, как котята, и если продолжают питаться как раньше, то поправляются.
Миф 5. Коты не требуют особого ухода
На самом деле мало просто купить корм и миску — важно еще и правильно организовать пространство в квартире: подобрать когтеточки, обустроить туалет и игровое пространство.
Некоторые породы нуждаются в специальном уходе. У сфинксов, например, жирная кожа – их нужно периодически купать в теплой воде с шампунем для животных. А длинношерстных мейн‑кунов, желательно вычесывать раз в пару дней, чтобы у них не появлялись колтуны. А еще всех домашних любимцев нужно регулярно показывать ветеринару и делать им прививки.
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Миф 6. Животные отличают ядовитые растения от безопасных
Большинство кошек — привередливые существа и тщательно следят за тем, что едят. Поэтому отравления у них, и правда, редки. Но исключать их полностью нельзя. Молодая любознательная кошка может попробовать незнакомый цветок просто от скуки. Поэтому потенциально опасные растения нужно поставить там, где питомец до них не доберется.
Некоторые цветы и вовсе лучше не приносить в дом. Так, в случае с лилиями отравление может вызвать пыльца, если она попадет на шерсть животного. А еще ядовитыми для кошек считаются алоэ вера, азалия, хризантема, нарциссы, тюльпаны и герань. Вместо них лучше выбрать калатею, орхидею или герберу.
Миф 7. У кошек девять жизней
К сожалению, жизнь всего одна. Но иногда питомцам помогают выжить ловкость, быстрота реакции и сообразительность.
Мнение, что кошачья слюна обладает антибактериальным действием, а потому питомец может самостоятельно лечить свои раны, тоже ошибочно. В дикой природе животные лижут ссадины, чтобы очистить поврежденные участки от грязи и успокоить себя. Но так они могут занести инфекцию, а потому подобное поведение нужно пресекать. Если рана или царапина небольшая, промойте ее мягким антисептическим раствором или теплой водой. А при серьезных повреждениях лучше отвезти животное в ветклинику.
По материалам сайта «Лайфхакер».