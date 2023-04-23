7 мифов о кошках, в которые не стоит верить

Миф 1. Кошки могут долго обходиться без компании

Многие хозяева убеждены, что кошки — независимые существа, которые в отличие от собак не требуют много внимания. Но на самом деле котики тоже ценят общество человека и нуждаются в ласке. Специалисты считают, что питомца можно оставлять в одиночестве максимум на 24 часа — и даже такой срок слишком велик для некоторых животных.

Важно учитывать состояние здоровья кошки, ее характер, активность и возраст. Например, маленького котенка, которого нужно кормить три-четыре раза в день, точно не стоит надолго оставлять без присмотра. Некоторые кошки сталкиваются с тревогой разлуки: начинают много мяукать, отказываться от еды и воды, мочиться в неподходящих местах, рвать, чрезмерно вылизываться, царапать диван. Чтобы питомец не грустил, пока вас нет дома, создайте ему пространство для игр. Также важно уделять котику хотя бы 10 минут внимания в день.

Миф 2. Молоко полезно для котов

Большинство кошек не переносят содержащуюся в молоке лактозу, потому что в их кишечнике нет фермента для ее переваривания. Напиток может вызвать у животных рвоту, диарею и боль в животе. А еще молоко жирное. Выпить целое блюдце для кошки — все равно, что для человека съесть в одиночку 30‑сантиметровую пиццу. Если подкармливать питомца молоком регулярно, это может вызвать у него серьезные проблемы с весом.

Единственная ситуация, когда животному стоит давать молоко — это когда требуется вырастить котенка, который по какой‑то причине остался без матери. Но в этом случае лучше выбрать специальную молочную смесь для кошек. А взрослому питомцу достаточно чистой питьевой воды.

Миф 3. Котов нужно выпускать на улицу погулять

Домашние кошки в среднем живут 15–17 лет, а бездомные — всего 2–5. То есть, городская среда вовсе не безопасна для животного. Оно может попасть под колеса машины, съесть испорченные продукты, подраться с другими котами или собаками. А если у него нет прививок, велик риск заболеть.

Если у вас активный питомец, и вы уверены, что ему понравится на улице, выводите его на прогулку на поводке, который закрепляется на шее и груди. Дайте кошке время, чтобы привыкнуть к новому аксессуару, а потом выберите безопасную площадку на открытом воздухе, которую питомец может исследовать. Прежде чем начинать прогулки, обработайте шерсть любимца от блох и сделайте ему прививки. Необходимый минимум — вакцина от бешенства и комплексная прививка от вирусных заболеваний.