Какими семьями живут зебры и как узнают друг друга в толпе

Зебра

Зебра. Фото: Teleprogramma.pro

Очередное интересное видео из Ростовского зоопарка.

В Ростовском зоопарке содержится молодая пара саванных зебр, прибывшая больше 10 лет назад из Чехии. Зоологи рассказали, как живут эти красивые животные и как отличают друг друга среди подобных.

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