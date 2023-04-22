Какими семьями живут зебры и как узнают друг друга в толпе

В Ростовском зоопарке содержится молодая пара саванных зебр, прибывшая больше 10 лет назад из Чехии. Зоологи рассказали, как живут эти красивые животные и как отличают друг друга среди подобных.
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Зебра. Фото: Teleprogramma.pro
В Ростовском зоопарке содержится молодая пара саванных зебр, прибывшая больше 10 лет назад из Чехии. Зоологи рассказали, как живут эти красивые животные и как отличают друг друга среди подобных.
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