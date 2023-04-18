Почему кошка начинает быстро носиться по дому — ни за что не догадаетесь

Кошки — животные важные и неожиданные. И иногда они могут вести себя непредсказуемо. Замечали ли вы, что ваш пушистик лежит себе на диване и лежит. А потом резко ка-а-а-к вскочит и начнет носиться по дому?

Так вот при помощи бега кошки разминают конечности и точат когти о мебель. Поэтому купите своему любимцу когтеточку, тогда он не будет портить ваш интерьер.

Лучше всего, конечно, купить игровой комплекс для животных. Тогда они смогут не только точить когти, но и играть в нем, прыгая с барьера на барьер.

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