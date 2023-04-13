Как бы не наступить на нее: Книга Гиннесса обновила рекорд самой маленькой собачки в мире

Книга рекордов Гиннесса обновила в своем каталоге самую маленькую собачку в мире. Этот титул получила двухлетняя чихуахуа Перл (по-русски — Жемчужинка) из США. Ее рост всего 9,14 см, а длина от носа до хвоста — 12,7 см. Малышка весит всего 553 грамма.

Собачка принадлежит юристу из штата Флорида Ванесе Семлер. Женщина, которая имеет и других четвероногих, отмечает, что относится к Перл как к ребенку. Хозяйка даже наняла двух нянь, которые заботятся о потребностях малышки, которых немало.