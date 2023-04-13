Как бы не наступить на нее: Книга Гиннесса обновила рекорд самой маленькой собачки в мире

Книга рекордов Гиннесса обновила в своем каталоге самую маленькую собачку в мире. Этот титул получила двухлетняя чихуахуа Перл (по-русски — Жемчужинка) из США. Ее рост всего 9,14 см, а длина от носа до хвоста — 12,7 см. Малышка весит всего 553 грамма.
Собачка принадлежит юристу из штата Флорида Ванесе Семлер. Женщина, которая имеет и других четвероногих, отмечает, что относится к Перл как к ребенку. Хозяйка даже наняла двух нянь, которые заботятся о потребностях малышки, которых немало.
«У нее очень плотный график и характер настоящей дивы, — цитирует Ванесу Книга рекордов. — Перл ненавидит делиться игрушками и едой. Она очень умна и знает, как привлечь внимание и получить то, что она хочет. Она любит людей и находиться в центре внимания».
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За таким питомцем приходится постоянно присматривать, особенно когда он выходит гулять. Собачку выводят на улицу каждые два-три часа, и одним из ее любимых мест является кофейня Starbucks. Кстати, малышка уже начинает карьеру звезды, появляясь в различных телешоу. Знать, она сильна...