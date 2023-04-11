Потом не заткнешь: как научить попугая говорить

Как научить попугая разговаривать? Хорошая новость: способность к вокализации есть практически у всех видов птиц — от миниатюрных волнистых попугайчиков до крупных ара, жако и какаду. Плохая новость: такой талант абсолютно не востребован в дикой природе. Поэтому, чтобы заговорил на человеческом, хозяину придется найти мотивацию для своего питомца.

В этом деле есть ряд нюансов:

молодые птицы учатся быстрее, оптимально начинать занятия примерно с трех месяцев;

разницы в способностях между самками и самцами нет;

пернатым сложно переключаться между разными голосами, поэтому обучать должен только один человек;

птицы нервничают и не могут сосредоточиться, когда их держат в кулаке, лучше посадите питомца на палец или оставьте в клетке;

попугаи чутко реагируют на интонацию и голос, не забывайте ласково хвалить птичку и угощать лакомством;

если в доме несколько птиц, то шансов на успех почти нет - скорее всего, пернатые напарники будут общаться на своем языке и не нуждаться в других собеседниках.

Правила обучения

1. Запаситесь терпением. У людей уходят месяцы и годы на изучение иностранных языков — птицам тоже понадобится много времени. От криков и нетерпения любимец может уйти в себя и не заговорить даже после года тренировок.

2. Выберите правильные слова. На старте лучше учить слова, состоящие из нескольких коротких слогов. Начните с простого «привет». А еще хорошее первое слово — это кличка. Скорее всего, птица уже различает ее на слух из потока человеческой речи. Не нагружайте с ходу любимца большим количеством выражений. Начинайте с нескольких и постепенно расширяйте птичий словарь.

3. Занимайтесь регулярно. Последовательность важна в любом обучении, в том числе и с попугаем. Тренируйтесь каждый день, но не больше 15 минут: от долгой практики птица заскучает. Не стоит начинать урок, если вы видите, что пернатый не настроен: шумит и совсем не обращает на вас внимания.

Во время занятия четко повторяйте слово 15–20 раз подряд. Полезно совмещать два слова в одном уроке, чтобы у попугая был выбор: птице может не понравиться конкретный набор звуков. А ещё стоит использовать нужные фразы в повседневной жизни. Например, если вы учите «привет», можно здороваться с птичкой каждый раз, когда заходите в комнату или начинаете убирать клетку. Так у нее появится ассоциация: когда рядом хозяин, звучит «привет».