Потом не заткнешь: как научить попугая говорить

Как научить попугая разговаривать? Хорошая новость: способность к вокализации есть практически у всех видов птиц — от миниатюрных волнистых попугайчиков до крупных ара, жако и какаду. Плохая новость: такой талант абсолютно не востребован в дикой природе. Поэтому, чтобы заговорил на человеческом, хозяину придется найти мотивацию для своего питомца.
В этом деле есть ряд нюансов:
- молодые птицы учатся быстрее, оптимально начинать занятия примерно с трех месяцев;
- разницы в способностях между самками и самцами нет;
- пернатым сложно переключаться между разными голосами, поэтому обучать должен только один человек;
- птицы нервничают и не могут сосредоточиться, когда их держат в кулаке, лучше посадите питомца на палец или оставьте в клетке;
- попугаи чутко реагируют на интонацию и голос, не забывайте ласково хвалить птичку и угощать лакомством;
- если в доме несколько птиц, то шансов на успех почти нет - скорее всего, пернатые напарники будут общаться на своем языке и не нуждаться в других собеседниках.
Правила обучения
1. Запаситесь терпением. У людей уходят месяцы и годы на изучение иностранных языков — птицам тоже понадобится много времени. От криков и нетерпения любимец может уйти в себя и не заговорить даже после года тренировок.
2. Выберите правильные слова. На старте лучше учить слова, состоящие из нескольких коротких слогов. Начните с простого «привет». А еще хорошее первое слово — это кличка. Скорее всего, птица уже различает ее на слух из потока человеческой речи. Не нагружайте с ходу любимца большим количеством выражений. Начинайте с нескольких и постепенно расширяйте птичий словарь.
3. Занимайтесь регулярно. Последовательность важна в любом обучении, в том числе и с попугаем. Тренируйтесь каждый день, но не больше 15 минут: от долгой практики птица заскучает. Не стоит начинать урок, если вы видите, что пернатый не настроен: шумит и совсем не обращает на вас внимания.
Во время занятия четко повторяйте слово 15–20 раз подряд. Полезно совмещать два слова в одном уроке, чтобы у попугая был выбор: птице может не понравиться конкретный набор звуков. А ещё стоит использовать нужные фразы в повседневной жизни. Например, если вы учите «привет», можно здороваться с птичкой каждый раз, когда заходите в комнату или начинаете убирать клетку. Так у нее появится ассоциация: когда рядом хозяин, звучит «привет».
4. Подключайте эмоции. Попугаи способны к теплой эмоциональной связи с хозяином. Поэтому повторять слова стоит в позитивном тоне, а не механической интонацией голосового помощника. Допустима чрезмерная мимика: птица не только слушает, но и смотрит на вас. Кстати, именно из‑за эмоциональной восприимчивости попугаи иногда запоминают нецензурную брань — эти слова обычно звучат очень экспрессивно.
Некоторые владельцы советуют использовать запись голоса хозяина. Кажется, просто запустил трек, оставил на целый день — и через месяц уже результат. Но такой вариант может быть только вспомогательным, а не основным. Попугаям сложно взаимодействовать с пустотой, потому что обучение для них — повод пообщаться со своим человеком.
5. Будьте наблюдательны. Редко случается так, что попугай произносит нужную фразу прямо на занятии. Он, скорее всего, будет просто смотреть на вас и периодически подыгрывать своим пением. Но, возможно, практикуемые в данный момент слова выскочат во время ежедневной игры или приема пищи.
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6. Не бойтесь пересмотреть планы. Считается, что первые подвижки появляются через два-три месяца, а спустя полгода регулярных занятий птица должна показать хоть какой‑то прогресс. Если этого не происходит, есть смысл отказаться от обучения. Возможно, вашему питомцу это неинтересно. Можете переключиться на другой навык. К примеру, попугаи могут насвистывать разные мелодии. Технология обучения в целом та же: каждый день напевайте нужный трек и включайте его на фоне.
И помните, умение говорить — это не навсегда. Без постоянной практики попугай, скорее всего, со временем забудет слова. Сначала они будут произноситься нечетко, а потом и вовсе исчезнут. Начиная этот путь, вы обрекаете себя на постоянные занятия с питомцем. Возможно, это не нужно ни вам, ни вашему попугаю.
По материалам сайта «Лайфхакер».