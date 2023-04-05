Что нужно делать с бродячими собаками: комментарий Юрия Лозы, чьего родственника загрызли бездомные псы

В России участились случаи нападения бродячих собак на людей. Так, недавно в Астрахани стая бездомных псов насмерть загрызла женщину, она скончалась от болевого шока.
Кстати, в Астрахани это уже третий случай с фатальным исходом. А сколько таких случаев по всей России!
Пять лет назад в Истринском районе Московской области стая бродячих собак насмерть загрызла 18-летнего Олега Шушунова — избранника племянницы музыканта Юрия Лозы, Кристины Юсуповой. В тот момент Кристина ждала от молодого человека ребенка.
Девушку, к счастью, удалось спасти. На ее счастье четвероногих убийц с помощью лопаты разогнал местный житель Петр Трифонов. Семья Кристины до сих пор вспоминает этот случай с содроганием.
Юрий Лоза. Фото: Владимир Веленгурин / КП
А ее дядя Юрий Лоза убежден, что каждая собака, бегающая по улице, должна иметь своего хозяина. И кто-то должен отвечать за нее.
«В Болгарии у каждой такой собаки на ухе есть пластиковая карточка с именем владельца. И этот человек несет ответственность в случае, если она сделает что-то не так, — отметил Юрий Лоза.
— Получается, в Болгарии все полканы на учете...
— Все бездомные собаки там за кем-то закреплены. На улице не должно быть бесхозных животных, потому что при каком-нибудь инциденте все только разведут руками и скажут: «Не моя».
А как ты докажешь, что она не твоя? Собаку поймали на месте преступления, и ты, отвечая за нее, должен сесть.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Поэтому следи за собакой: либо кастрируй, либо корми, либо сдавай в приюты, либо еще что, но делай что-нибудь.
Однако в любом случае животное не должно быть без хозяина. Специальные службы занимаются тем, что отлавливают бродячих животных, нумеруют и к кому-то приписывают.
Вот такой единственный способ. И никакого варварства в нем нет. Так делается во всем мире. В Европе тоже есть бродячие собаки, но все они пронумерованы. И нам тоже нужно взять этот опыт на вооружение.