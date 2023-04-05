Что нужно делать с бродячими собаками: комментарий Юрия Лозы, чьего родственника загрызли бездомные псы

В России участились случаи нападения бродячих собак на людей. Так, недавно в Астрахани стая бездомных псов насмерть загрызла женщину, она скончалась от болевого шока.

Кстати, в Астрахани это уже третий случай с фатальным исходом. А сколько таких случаев по всей России!

Пять лет назад в Истринском районе Московской области стая бродячих собак насмерть загрызла 18-летнего Олега Шушунова — избранника племянницы музыканта Юрия Лозы, Кристины Юсуповой. В тот момент Кристина ждала от молодого человека ребенка.

Девушку, к счастью, удалось спасти. На ее счастье четвероногих убийц с помощью лопаты разогнал местный житель Петр Трифонов. Семья Кристины до сих пор вспоминает этот случай с содроганием.