Что нужно делать с бродячими собаками: комментарий Юрия Лозы, чьего родственника загрызли бездомные псы

Юрий Лоза. Фото:

Юрий Лоза. Фото: Global Look Press 

В разговоре с Teleprogramma.pro музыкант рассказал об уникальном опыте Болгарии.

В России участились случаи нападения бродячих собак на людей. Так, недавно в Астрахани стая бездомных псов насмерть загрызла женщину, она скончалась от болевого шока. 

Кстати, в Астрахани это уже третий случай с фатальным исходом. А сколько таких случаев по всей России! 

Пять лет назад в Истринском районе Московской области стая бродячих собак насмерть загрызла 18-летнего Олега Шушунова — избранника племянницы музыканта Юрия Лозы, Кристины Юсуповой. В тот момент Кристина ждала от молодого человека ребенка.

Девушку, к счастью, удалось спасти. На ее счастье четвероногих убийц с помощью лопаты разогнал местный житель Петр Трифонов. Семья Кристины до сих пор вспоминает этот случай с содроганием.

 

Юрий Лоза. Фото: Владимир Веленгурин / КП   

А ее дядя Юрий Лоза убежден, что каждая собака, бегающая по улице, должна иметь своего хозяина. И кто-то должен отвечать за нее.   

«В Болгарии у каждой такой собаки на ухе есть пластиковая карточка с именем владельца. И этот человек несет ответственность в случае, если она сделает что-то не так, — отметил Юрий Лоза.   

Получается, в Болгарии все полканы на учете... 

— Все бездомные собаки там за кем-то закреплены. На улице не должно быть бесхозных животных, потому что при каком-нибудь инциденте все только разведут руками и скажут: «Не моя».  

А как ты докажешь, что она не твоя? Собаку поймали на месте преступления, и ты, отвечая за нее, должен сесть.  

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху. 

Поэтому следи за собакой: либо кастрируй, либо корми, либо сдавай в приюты, либо еще что, но делай что-нибудь. 

Однако в любом случае животное не должно быть без хозяина. Специальные службы занимаются тем, что отлавливают бродячих животных, нумеруют и к кому-то приписывают.

Вот такой единственный способ. И никакого варварства в нем нет. Так делается во всем мире. В Европе тоже есть бродячие собаки, но все они пронумерованы. И нам тоже нужно взять этот опыт на вооружение.

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