Где живут каймановые черепахи и почему их еще называют кусающими

Каймановая черепаха

Каймановая черепаха. Фото: Global Look Press

Очередное интересное видео из Ростовского зоопарка.

Посмотрите наш ролик и вы узнаете, почему каймановых черепах еще называют кусающими, где они обычно проживают и чем питаются. А чтобы познакомиться с ними лично - приходите в Ростовский зоопарк.

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