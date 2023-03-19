Почти невозможно вылечить: названы три самых опасных вируса для собак

Российская кинологическая федерация назвала три самых опасных вируса для собак. Это бешенство, чума и парвовирусный энтерит. Данные заболевания почти невозможно вылечить, поэтому необходимо заранее прививать своих питомцев.
«Стоит о них знать и вовремя принимать меры по защите собаки. Если у собаки нет обязательных прививок, это может стать причиной вирусной инфекции и привести к гибели животного. Нужно обязательно проходить ежегодную вакцинацию противовирусным комплексом, включающим прививку от бешенства», - цитирует ТАСС президента РКФ Владимира Голубева.
«Встреча с инфицированным животным для вашей собаки может иметь печальные последствия. В том числе это чревато и для хозяина: бешенство - смертельно опасное заболевание, которое передается от животного к человеку».
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Заразиться бешенством можно через слюну больного животного. Симптомы заболевания: нарушение поведения, пугливость, лай без причины, светобоязнь, агрессивность, слюнотечение, отказ от корма и воды, паралич.
Другим опасным вирусным заболеванием является чума, которая передается воздушно-капельными путем. Вызывает лихорадку, конъюнктивит, поражение респираторной системы и желудочно-кишечного тракта, кожи и центральной нервной системы. Течение заболевания у собак может быть как молниеносным, так и атипичным. Вирус поражает все системы организма.
Парвовирусный энтерит - это остро протекающее и наиболее распространенное вирусное заболевание, риск заражения очень высокий, если собака контактирует с больным животным. Наиболее уязвимы щенки, для них эта болезнь может закончиться гибелью. Симптомы: воспаление желудочно-кишечного тракта, рвота, обезвоживание, поражение сердечной мышцы.