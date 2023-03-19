Почти невозможно вылечить: названы три самых опасных вируса для собак

Российская кинологическая федерация назвала три самых опасных вируса для собак. Это бешенство, чума и парвовирусный энтерит. Данные заболевания почти невозможно вылечить, поэтому необходимо заранее прививать своих питомцев.

«Стоит о них знать и вовремя принимать меры по защите собаки. Если у собаки нет обязательных прививок, это может стать причиной вирусной инфекции и привести к гибели животного. Нужно обязательно проходить ежегодную вакцинацию противовирусным комплексом, включающим прививку от бешенства», - цитирует ТАСС президента РКФ Владимира Голубева.

«Встреча с инфицированным животным для вашей собаки может иметь печальные последствия. В том числе это чревато и для хозяина: бешенство - смертельно опасное заболевание, которое передается от животного к человеку».