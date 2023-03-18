Самые яркие фото международного конкурса подводной фотографии

Underwater Photographer of the Year (UPY) - престижнейший международный конкурс подводной фотографии. Сотни фотографов со всего мира осваивают акваланг и ныряют снова и снова, чтобы, наконец, запечатлеть то, что скрыто толщей воды от сухопутных обитателей планеты. Представляем вашему вниманию несколько снимков, отмеченных жюри в этом году.