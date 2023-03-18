Самые яркие фото международного конкурса подводной фотографии

Underwater Photographer of the Year (UPY) - престижнейший международный конкурс подводной фотографии. Сотни фотографов со всего мира осваивают акваланг и ныряют снова и снова, чтобы, наконец, запечатлеть то, что скрыто толщей воды от сухопутных обитателей планеты. Представляем вашему вниманию несколько снимков, отмеченных жюри в этом году.
Фото: Юрий Иванов/UPY 2023
Океан нежности - в каждой присоске... Интимнейший момент в отношениях кокосового осьминога и его подружки. Бали, Индонезия.
Фото: Suliman Alatiqi/UPY 2023
В некотором смысле даже слон - подводное животное. Ну, частично. Пхукет, Таиланд.
Фото: Ollie Clarke/UPY 2023
Маленькие рыбки сопровождают китовую акулу. Все ее боятся, а значит, не тронут и их.
Фото: Victor Huertas/UPY 2023
«Челюсти». Начало. Новорожденный малыш черноперой рифовой акулы у острова Муреа в Тихом океане, Французская Полинезия.
Фото: Shane Gross/UPY 2023
Вам смайлик! Мальки и икринки рыбы-мичмана у острова Ванкувер в Канаде. Кстати, самцы-мичманы умеют... петь (точнее, довольно громко кряхтеть и скрежетать). Так они привлекают самок, чтобы те расчувствовались и выметали икру, которую самцы потом оплодотворяют. Риф Нингалу в Индийском океане, Австралия.
Фото: Rafael Femandez Caballero/UPY 2023
Скаты в небе кучно полетели... К дождю! У берегов Ла-Паса, Мексика.
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