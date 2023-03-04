В России запускается социальная сеть для владельцев собак «Айда гулять»

В России появится новая социальная сеть под названием «Айда гулять». Она будет предназначена для владельцев собак. Старт проекта намечен на апрель 2023 года.
Хоть соцсеть будет доступна по всей стране, ее активное продвижение начнется в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях, а затем поэтапно в остальных регионах России. Основателем проекта выступил суперфиналист четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» Владимир Фролов.
«Мне неизвестны работающие аналоги нашей социальной сети ни в стране, ни за рубежом. Разработкой инновационного цифрового продукта, который мы вскоре представим на рынке, занималась российская команда – это мои друзья, большие энтузиасты и профессионалы своего дела. Рассчитываем, что со временем наша социальная сеть будет закрывать 99,9% всех информационных потребностей владельцев собак, поможет спасти миллионы жизней четвероногих и сделает множество людей счастливее от общения с животными», – говорит он.
«Айда гулять» будет функционировать в виде мобильного приложения на платформах iOS и Android. Также у новой соцсети будет сайт АйдаГулять.рф. До запуска приложения взаимодействие будущих пользователей происходит в группе проекта в Telegram.
Суть в том, что пользователь создает профиль для себя и своей собаки, а затем во время прогулки включает геолокацию, и его местоположение отображается на карте для других владельцев четвероногих. Пользователи смогут добавляться в друзья, писать сообщения, оставлять объявления о потерянных и найденных собаках, указывать территории, где есть опасности для животных (разбросанная отрава, битое стекло, змеи), отмечать статус отношений с другими питомцами в формате «дружим / конфликтуем».
Также людям откроется доступ к проверенной базе знаний о воспитании, уходе за собаками и оказании медицинской помощи в экстренных ситуациях. Приложение будет бесплатным.
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В перспективе создатели расширят функционал социальной сети возможностями взаимодействия с ветеринарными клиниками и приютами. Так что она поможет найти себе нового друга и среди подопечных животных.